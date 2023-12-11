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醜蔬果、廢棄果皮製無毒蠟筆 成身障者自立轉機

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府輔導成立身心障礙者社區日間作業設施，第12處位於林內鄉的「拉比卡菲」小作所今天揭牌，將協助身障者蒐集醜蔬果、廢果皮等代工製作天然毒的蠟筆，培養一技之長。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府輔導成立身心障礙者社區日間作業設施，第12處位於林內鄉的「拉比卡菲」小作所今天揭牌，將協助身障者蒐集醜蔬果、廢果皮等代工製作天然毒的蠟筆，培養一技之長。記者陳雅玲／攝影

雲林縣有4.9萬名身心障礙者，為協助自立，縣府輔導成立身心障礙者社區日間作業設施，第12處位於林內鄉的「拉比卡菲」小作所今天揭牌，將協助身障者蒐集醜蔬果、廢果皮等代工製作天然毒的蠟筆，培養一技之長。

位於林內鄉的「拉比卡菲」身障小作所今天揭牌，預估可提供15名身心障礙朋友學習各種生活技巧、自立生活，目前已有4名身障者接受輔導，透過天然植物蠟筆代工、咖啡裝袋、貼標籤等工作項目，獲得學習與工作機會。

「拉比卡菲」小作所是雲林縣府與台灣大愛社會人文長照創新協會合作成立，雲林縣長張麗善說，該小作所提供身障者代工天然植物蠟筆，是蒐集縣內的醜蔬果、林內的芋頭、廢果皮、天然植物等配合天然大豆製作而成，天然無毒，可供大小朋友及身障者使用。

大愛社會人文長照創新協會理事長林秀如指出，「拉比卡菲」小作所未來將提供身障者在此處參與各式活動，包括互動繪畫設計、提供手沖咖啡服務、繪畫體驗等，也期待民眾前來與他們互動了解。

雲林縣目前已有12處身心障礙者社區日間作業設施，包括虎尾、斗六、斗南各2處，北港、台西、東勢、二崙、崙背、林內各一處，每一據點最多服務15至20人，現已服務144名年齡約25至50歲之間的身障者。

雲林縣府輔導成立身心障礙者社區日間作業設施，第12處位於林內鄉的「拉比卡菲」小作所今天揭牌，將協助身障者蒐集醜蔬果、廢果皮等代工製作天然毒的蠟筆，培養一技之長。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府輔導成立身心障礙者社區日間作業設施，第12處位於林內鄉的「拉比卡菲」小作所今天揭牌，將協助身障者蒐集醜蔬果、廢果皮等代工製作天然毒的蠟筆，培養一技之長。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府輔導成立身心障礙者社區日間作業設施，第12處位於林內鄉的「拉比卡菲」小作所今天揭牌，將協助身障者蒐集醜蔬果、廢果皮等代工製作天然毒的蠟筆，培養一技之長。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府輔導成立身心障礙者社區日間作業設施，第12處位於林內鄉的「拉比卡菲」小作所今天揭牌，將協助身障者蒐集醜蔬果、廢果皮等代工製作天然毒的蠟筆，培養一技之長。記者陳雅玲／攝影

身障者 雲林 長照

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