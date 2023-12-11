機車全面強制兩段式左轉不合宜？ 台南永康試辦自由選擇

立委林宜瑾、台南市議員朱正軒認為機車全面強制兩段式左轉不合時宜，今天邀集市長黃偉哲、交通局長王銘德等到永康大灣廣護宮前會勘大灣路現況，爭取永康區比照市區「試辦機車不強制兩段式左轉」，並保留待轉區，讓想待轉的人能待轉、想直接左轉的人直接左轉。

黃偉哲聽完王銘德建議後同意選定大灣路及富強路一段，23日起試辦機車不強制兩段式左轉，讓騎士依路況選擇兩段式左轉或直接左轉。要求做好標誌標線、加強宣導禁止鬼切但危險駕駛。

交通局表示，大灣路及富強路一段預計12月23日起試辦，將派工移除路口強制機車兩段式左轉標誌共40面、增設相關指示牌面，23日凌晨起機車即可行駛道路內側車道，路口可選擇內側車道直接左轉、或外側車道進行兩段式左轉。

林宜瑾說，原市區10月底試辦不強制兩段式左轉，試辦結果顯示只要機車駕駛沒有鬼切，提早變換車道，左轉靠左、右轉靠右，或者依原有習慣兩段式左轉待轉，只要標示夠清楚，不會因而易發生車禍。

朱正軒表示，試辦措施將取消內側車道禁行機車及路口不強制兩段左轉，並同時保留原兩段式左轉待轉區，讓習慣兩段式左轉的人繼續使用。只要遵守交通規則與依照路面標誌行駛，仍然可以確保行車安全。

林宜瑾表示，安全駕駛意識與交通教育需加強推動。用路人遵照標線行駛的觀念重要，「左轉靠左、右轉靠右」應該提前完成，機車在變換車道前應提早使用方向燈並注意後方來車，也嚴禁跨越路口雙白線鬼切危害交通安全。