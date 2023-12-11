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龍崎空山祭將登場 百竹園攜手世展會做紀念品

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
藝術家李文政團隊作品「光夢龍」，已進場在虎形山公園第一停車場，將會是遊客們進入空山祭會場第一件看見的作品。記者李文德　／攝影
藝術家李文政團隊作品「光夢龍」，已進場在虎形山公園第一停車場，將會是遊客們進入空山祭會場第一件看見的作品。記者李文德　／攝影

龍崎光節空山祭23日登場，將有16組藝術家作品進駐展出，日前藝術家李文政團隊日前已率先進場創作，作品「光夢龍」設在虎形山公園第一停車場。另，龍崎百竹園藝師與嘉義世界展望會合作，讓弱勢家庭製作的「龍火竹燈」等四件紀念品，成為目前空山祭舉辦前，大家詢問的周邊小物。

龍崎百竹園第五代接班人張鈞博表示，早期龍崎、關廟一帶竹編產業興盛，以出口竹製品賺取外匯。而空山祭每年也以竹編燈籠作為觀展民眾照路所需之物。今年設計龍火竹燈、竹編火把、火龍果及火龍果花等。

張鈞博還說，從空山祭舉辦開始，便與嘉義世界展望會合作，讓經濟條件較為弱勢的家庭動手製作相關竹編製品，連續5年合作不間斷，平均有5位學員製作每年製作數百組竹編製品。從原本一個小時才可完成，到現在20分鐘就能夠製成完整度高的作品，學員們進步神速。

目前張鈞博正進行空山祭策展周邊竹編製品，用於布置活動會場上。除此之外，23日將登場的空山祭將有16組藝術家作品進駐，日前藝術家李文政團隊作品「光夢龍」，已進場在虎形山公園第一停車場，將會是遊客們進入空山祭會場第一件看見的作品。

龍崎百竹園藝師與嘉義世界展望會合作，讓弱勢家庭製作的「龍火竹燈」等四件紀念品，成為目前空山祭舉辦前，大家詢問的周邊小物。記者李文德／翻攝
龍崎百竹園藝師與嘉義世界展望會合作，讓弱勢家庭製作的「龍火竹燈」等四件紀念品，成為目前空山祭舉辦前，大家詢問的周邊小物。記者李文德／翻攝
龍崎百竹園藝師張鈞博，正趕製空山祭活動會場上需要布置的竹藝品。記者李文德／攝影
龍崎百竹園藝師張鈞博，正趕製空山祭活動會場上需要布置的竹藝品。記者李文德／攝影
龍崎百竹園藝師與嘉義世界展望會合作，讓弱勢家庭製作的「龍火竹燈」等四件紀念品，成為目前空山祭舉辦前，大家詢問的周邊小物。記者李文德／翻攝
龍崎百竹園藝師與嘉義世界展望會合作，讓弱勢家庭製作的「龍火竹燈」等四件紀念品，成為目前空山祭舉辦前，大家詢問的周邊小物。記者李文德／翻攝

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