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嘉縣新港鄉大潭村大雨慘淹 爭議30年排水溝將改善
嘉義縣新港鄉大潭村逢大雨必淹，但因排水系統涉及多單位管轄，爭議30年沒改善，還有車輛不慎墜入排水溝，縣府水利處今年2月協商，由農田水利署嘉南管理處發包設計，今天在後底中排二舉辦工程說明會，預計明年8月完工，總經費1868萬元，降低水患風險、提升行車安全。
新港鄉大潭村長林陳麥說，過去多年許多單位來看，都沒辦法處理，去年6月豪雨，排水久沒能清，嚴重堵塞，大潭村的農田就像「泡在海裡」汪洋一片，甚至淹到住宅，盼能順利施工，解決多年水患。
農田水利署嘉南管理處表示，後底中排二現況漿砌石混泥土坡面，因使用年限已久、局部裂縫及維管困難等因素，將打除既有溝渠，重新設計溝頂高程、渠寬改建，改建工程經費1868萬元、改建長度為573.1公尺，預計12月13日開工，工期240個日曆天，明年8月8日完工。
鄉長葉孟龍說，後底中排二是新港鄉重要排水，因道路破損、渠道老舊，排水功能不彰，甚致有車輛不慎墜入排水溝，村民屢次反應改建，但因爭議排水牽涉到多個管轄單位，已超過30年無法解決，今年協商後由立委陳明文邀集中央單位會勘，促成後底中排二改建。
議員黃啟豪指出，後底中排二為東新分線排水重要流域，流路全長約1430公尺，銜接新港分線流往六腳排水路，不只有溝渠裂縫等問題，還有淹水及交安疑慮，在各單位努力下，終於解決30年爭議排水，未來將積極爭取尚未改建的流水路，改善新港地區排水問題。
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