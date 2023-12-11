112年台南市歷史名人審議 許文龍等8人入選

台南市政府今天公布112年台南市歷史名人審議結果，包括11月過世的奇美集團創辦人許文龍在內共8人獲選，未來將陸續辦理故居掛牌、紀念像（碑）設立等適切紀念方式。

112年台南市歷史名人審議結果，由經濟類－許文龍；藝術類－潘元石、林榮德；學術教育類－何培夫、孫森焱；政治類－黃聰美、莊維藩；宗教類－尤羅伯（Robertus Junius）等8名各領域知名人士獲選。

台南市政府文化局長謝仕淵透過新聞稿表示，許文龍為台灣文化界巨擘，也是成功企業家，長期在本土文化及藝文事業推廣上不遺餘力，更獲首屆台南文化獎肯定。日前召開審議會議時，特以臨時動議方式提名，並經出席委員一致通過，將許文龍列為經濟類歷史名人。

謝仕淵指出，獲選另外7人，潘元石曾任奇美博物館館長，推動以台灣名義加入國際藏書票大會會員國，為第5屆台南文化獎得主；林榮德則為台灣少數兼擅文學、音樂、藝術的文藝家，曾獲得國際間許多獎項肯定，除了在人文藝術方面成就，亦投入支持台灣民主運動。

何培夫專長為台灣史，尤其是台、澎、金、馬地區碑碣史料的採拓與研究，致力古蹟文物保存與推廣，出版數十本著作；孫森焱為第6屆大法官，任教東吳大學法律系30餘年，撰寫法學相關書籍及論文，桃李遍佈法學界。

黃聰美於日本任婦產科醫師，長期以「井上魯鈍」匿名捐款給「台灣青年」月刊，支持民主運動；莊維藩則為日治時期6名台灣人郡守之一，曾任台南縣政府建設局長；尤羅伯為推動台灣基督教本土化神學家。

文化局提供資料，依台南市歷史名人紀念作業要點，分藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等8大類別，提名名單先進行調查整理後進入審議，經分組審查與大會審議討論後，由出席大會委員2/3以上同意，列入台南市歷史名人。

加上今年度8名獲選者，台南市歷史名人達249人。其中，藝術類31人、文學類45人、學術教育類38人、政治類61人、醫療類19人、經濟類25人、宗教類23人、技術類7人。