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圍牆花圃+停車礙行人 嘉女擬拆除闢通學步道

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義女中的國華街側邊圍牆，沿著牆邊有1條花圃，樹藤長滿牆面，還有車輛停放，讓師生難以行走。記者李宗祐／攝影
嘉義女中的國華街側邊圍牆，沿著牆邊有1條花圃，樹藤長滿牆面，還有車輛停放，讓師生難以行走。記者李宗祐／攝影

嘉義女中旁的國華街圍牆因綠美化，堆砌出一整條花圃，加上牆邊車輛停放，路窄每逢上下學時人車爭道，校方有意將國華街段設通學步道，校長蔡枳松說，經過里長溝通、里民同意拆除花圃，正向教育部爭取移除經費，再研議畫紅線或設置實體通學步道等方式，一勞永逸保障師生安全。

市府交通處表示，有協助邀集相關單位、校方、里民等溝通，但因影響現有停車還無共識，會繼續協助規畫溝通。

嘉義女中和崇文國小緊鄰，上學或下課時段造成大量人車潮，崇文正興建地下停車場，嘉女將上下學時間和國小錯開，並規畫其他出入口，以致國華街口的側門增加使用頻率，而國華街的圍牆種花、種樹、放盆栽所堆砌出長長的花圃，路邊還停滿車輛，行人難以通行。

嘉女有意強化國華街的通學安全，需要拆除花圃，經土地鑑界，這條花圃土地所有權人是校方所有，日前展開與當地導民里、育英里溝通。

居民賴先生說，通學步道興建後可能影響周遭居民的汽車不能再停放在圍牆周邊，要協助車輛停到合適的場所。導民里長劉怡慧說，市區停車空間不足才在崇文國小興設地下停車場，如果國華街校園圍牆邊再不讓停車，壓縮停車空間，恐會有反對聲音；育英里長林峯輝直言，停車才是里民所關心的問題。

嘉義 停車場 綠美化

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