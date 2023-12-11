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台南補助拆石綿建材 明年目標1050戶

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市環保局推動自用住宅石綿建材清理，民眾若要拆除，必須委託專業單位清理。圖／南市環保局提供
台南市環保局推動自用住宅石綿建材清理，民眾若要拆除，必須委託專業單位清理。圖／南市環保局提供

石綿建材粉塵會引起癌症等疾病，國內已全面管制禁用，環境部今年起補助清理，台南共受理核定清運總重量是各縣市第1，市府已爭取明年補助1千公噸清理費。環保局表示，早期許多違建物都是用石綿材質，至今過半未拆除，防火巷加蓋部分為大宗，明年預估可再清理1050戶。

南市環保局長許仁澤說，台南受理補助民宅清理石綿建材共237件，核定清運226件、數量230公噸，每噸處理費4萬5千元；目前共同供應契約全國訂單統計，共10縣市環保局下訂，總處理量398公噸，台南最多，其次是彰化42公噸、台中28公噸。

不過，也有民眾認為，目前住宅的石棉瓦沒有破損，應無安全疑慮，拆了還要花一筆錢修建屋頂，不打算拆掉。

台南社大環境小組召集人黃煥彰說，多數被使用的石綿建材都至少40年以上，由於老舊，一破損粉塵隨時可能掉落而充斥室內，吸入都會遭受毒害，除應加強宣導，中央也要持續補助，讓每年拆除量能加速。

環境部統計，全國約24萬棟建築物屋頂含石綿建材、數量約53萬噸。許仁澤說，這是以衛星空照圖比對預估，還沒實地盤查，是否更多，無法確定，且拆除過程中須身著防塵裝備，拆除前要淋濕石綿，拆下的石綿也以0.06毫米以上的塑膠袋雙層盛裝，因此，應委由專門業者清理，市府會爭取更多補助清理經費。

台南 環境部

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