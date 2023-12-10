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台南輔選 鄭文燦：桃園是全世界第一個放棄台積電的城市

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
會場湧入800多名熱情鄉親相挺。記者謝進盛／攝影
會場湧入800多名熱情鄉親相挺。記者謝進盛／攝影

行政院副院長鄭文燦今晚至台南西港為尋求連任的民進黨立委郭國文站台，鄭表示，包括台南及全世界各地熱烈歡迎台積電設廠，桃園換了市長，遇到困難竟放棄，成「全世界第一個放棄台積電的城市」，他聽到差點昏倒。

郭國文今晚在西港慶安宮舉行西港後援會成立，不刻意動員，會場近800個座位全滿，民進黨市議員黃肇輝、蔡麗菁主持後援會，市議員蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡及多名里長出席力挺，鄭文燦更壓軸趕至，會場氣氛掀起最高潮，凍蒜聲不斷。

與郭國文有30年交情的鄭文燦肯定郭國文一路走來是很有熱情的人，不喜歡口水，不論是學運到擔任民代或至中央服務，都是認真全力以赴，「很會爭取預算」，專業問政為民喉舌，任內爭取的建設經費，超過文宣的260多億元，是達290多億元，選區13個行政區，區區都有建設到，投給郭國文絕對不後悔。

鄭文燦話鋒一轉說，蔡總統主政8年，台灣經濟變好，最重要原因就是投資南台灣、投資台南，過去副總統賴清德擔任台南市長時，將南科招商成功，台積電就有10多個廠在台南，現在是帶動台南成長很重要的所在，就在郭國文現在選區。

鄭文燦接著感慨說，他在桃園當8年市長，現在換人當市長，差有夠多，變成「全世界第一個放棄台積電的城市」。鄭表示，美國是拿150億美元邀台積電去亞利桑那州投資，日本熊本是9000億日幣，德國是50億歐元，結果桃園遇到困難竟放棄，他聽到時差點昏倒。

鄭文燦也說，知道台積電會根留台灣，會將最好晶片留在台灣，郭國文很用心看到機會立即爭取南科三期，雖然最後尚未定案，但鄉親要選像郭國文這樣認真、打拚的立委，地方才會有希望。

行政院副院長鄭文燦（中）晚間前往台南西港為立委郭國文站台，感慨桃園是全世界第一個放棄台積電的城市記者謝進盛／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）晚間前往台南西港為立委郭國文站台，感慨桃園是全世界第一個放棄台積電的城市記者謝進盛／攝影
行政院副院長鄭文燦（左三）、立委郭國文（左二）會後前往慶安宮上香。記者謝進盛／攝影
行政院副院長鄭文燦（左三）、立委郭國文（左二）會後前往慶安宮上香。記者謝進盛／攝影
立委郭國文向鄉親們逐一說明問政表現。記者謝進盛／攝影
立委郭國文向鄉親們逐一說明問政表現。記者謝進盛／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）晚間前往台南西港為立委郭國文站台，拉起郭國文的手高喊凍蒜。記者謝進盛／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）晚間前往台南西港為立委郭國文站台，拉起郭國文的手高喊凍蒜。記者謝進盛／攝影

郭國文 台積電

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