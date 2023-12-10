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年底來不及 南市智慧水產加工及運籌中心延半年啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
座落於將軍漁港旁的台南市智慧水產加工及物流運籌中心，因變更設計及缺工等因素，延至明年6月啟用。記者謝進盛／攝影
座落於將軍漁港旁的台南市智慧水產加工及物流運籌中心，因變更設計及缺工等因素，延至明年6月啟用。記者謝進盛／攝影

將軍漁港旁的台南市智慧水產加工及物流運籌中心，原今年底完工啟用，不過因缺工及變更工程等因素，將延後半年營運。養殖業者及民代都表示，只能無奈接受，盼市府如質如期完工，及早嘉惠養殖業。

該水產加工中心位在將軍漁港魚貨拍賣場東側港區水產加工用地1.7公頃，初期先開發0點43公頃，將設加工場、冷凍廠和輸運設施，去年8月12日動工，第一階段投入1.44億元，處理水產每年4300公噸，並依促參法以OT案委託廠商經營，未來可就近收購契作養殖水產品，調解產銷平衡，拓展內外銷通路，穩定魚價，原預定今年底完工啟用。

不過現場工地現場仍趕工，啟用日期引起不少養殖戶存疑。

市府農業局昨證實，因缺工缺料及部分經費待到位，確定趕不上今年底啟用，目前工程進度逾85%，預計工程會順延至明年1月竣工。

農業局進一步說明，為加強物流中心功能，市府已向農業部漁業署爭取後續擴充經費4000餘萬元，辦理工程變更並配合後續委外經營廠商招商時程，推估明年6月完工啟用。

外界日前也傳言，台南市智慧水產加工及物流運籌中心會配合選舉，趕在今年底啟用，農業局昨強調，全案回歸專業領域，不會匆促急就章啟用。

官員表示，南市虱目魚、台灣鯛養殖面積、產量都是全台第一，但魚價易受內、外銷波動，該中心未來將以虱目魚和台灣鯛水產品加工為主，更是南市唯一台灣鯛加工中心。

「寧可事前完全到位再啟用，不要出包打破信譽。」以養殖台灣鯛成功外銷歐美及日本的南瀛養殖協會理事長蔡阿玉說，養殖業對此都相當期待，雖然錯過今年春節市場高峰期，但「現實就是如此」，也只能接受因應，盼這半年時間，農業局檢視相關問題逐一解決，多數養殖戶都可等待。

市議員蔡蘇秋金也認為，除硬體工程外，後續委外招商作業落實，也是營運成功與否關鍵，這部分才是最重要。

座落於將軍漁港旁的台南市智慧水產加工及物流運籌中心，因變更設計及缺工等因素，延至明年6月啟用，圖為啟用後外觀示意圖。記者謝進盛／攝影
座落於將軍漁港旁的台南市智慧水產加工及物流運籌中心，因變更設計及缺工等因素，延至明年6月啟用，圖為啟用後外觀示意圖。記者謝進盛／攝影

物流 將軍漁港

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