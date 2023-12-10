影／企業捐贈頂級復康巴士給雲林 蘇治芬、劉建國首度同框

今天雲林背鄉千巧谷農場一場贈車儀式增添溫馨熱鬧，雲林復健青年協進會上百名身障朋友，開心看到不具名的愛心企業捐贈1輛「One touch」觸控頂級復康巴士，這輛由立委劉建國和蘇治芬共同勸募的智慧小巴，對欠缺接送運輸的身障團體有如及時雨，尤其蘇、劉同框出席贈車，令全場身障者更感雀躍。

協進會常務監事陳妙惠表示，雲林復健青年協進會在雲林提供身心障礙福利服務已達39年，可說是縣內歷史最久，服務最廣的身障社團，如今全縣普設6個服務中心據點，遍布斗六、西螺、東勢、北港4個鄉鎮，提供家庭困境處遇及資源連結，更從經濟扶助、生活照顧、休閒人際、健康促進等提供全面關懷與協助，尤其近年來更全力推動社區型據點，讓身障者更能融入社區生活。

陳妙惠說，雲林幅員廣闊，很多身心障礙者外出就醫或洽公很不方便，尤其6個據點只有4輛車，許多社工送物資常都得大包小包用機車運送，有時身障者電動車半路拋錨，也很難提供及時性救援，一次會員大會，大家向立委劉建國與蘇治芬反映車輛老舊又不足，沒想到兩名立委很快促成多家愛心企業共同捐贈復康巴士。

今天由劉建國主持新車啟航，蘇治芬也出席對企業不具名捐贈表達感謝，蘇、劉自參選以來首度同框，格外引起媒體關注，兩人互動不多，只低調寒暄。劉建國說，這輛「One touch」 觸控巴士操作十分簡便，可同時搭載兩部輪椅，即便地面不平，智慧型的升降機照樣克服，讓輪椅輕鬆登上巴士，且一上車安全帶很快扣上，確保安全，這輛頂級復康巴士將提供交通救援或就醫更便利，也減輕交通的無奈感。