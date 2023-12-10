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影／企業捐贈頂級復康巴士給雲林 蘇治芬、劉建國首度同框

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
企業捐贈復康巴士給雲林復健青年協進會，立委劉建國和蘇治芬兩人首度同框出現在一個活動場合。記者蔡維斌／攝影
企業捐贈復康巴士給雲林復健青年協進會，立委劉建國和蘇治芬兩人首度同框出現在一個活動場合。記者蔡維斌／攝影

今天雲林背鄉千巧谷農場一場贈車儀式增添溫馨熱鬧，雲林復健青年協進會上百名身障朋友，開心看到不具名的愛心企業捐贈1輛「One touch」觸控頂級復康巴士，這輛由立委劉建國蘇治芬共同勸募的智慧小巴，對欠缺接送運輸的身障團體有如及時雨，尤其蘇、劉同框出席贈車，令全場身障者更感雀躍。

協進會常務監事陳妙惠表示，雲林復健青年協進會在雲林提供身心障礙福利服務已達39年，可說是縣內歷史最久，服務最廣的身障社團，如今全縣普設6個服務中心據點，遍布斗六、西螺、東勢、北港4個鄉鎮，提供家庭困境處遇及資源連結，更從經濟扶助、生活照顧、休閒人際、健康促進等提供全面關懷與協助，尤其近年來更全力推動社區型據點，讓身障者更能融入社區生活。

陳妙惠說，雲林幅員廣闊，很多身心障礙者外出就醫或洽公很不方便，尤其6個據點只有4輛車，許多社工送物資常都得大包小包用機車運送，有時身障者電動車半路拋錨，也很難提供及時性救援，一次會員大會，大家向立委劉建國與蘇治芬反映車輛老舊又不足，沒想到兩名立委很快促成多家愛心企業共同捐贈復康巴士。

今天由劉建國主持新車啟航，蘇治芬也出席對企業不具名捐贈表達感謝，蘇、劉自參選以來首度同框，格外引起媒體關注，兩人互動不多，只低調寒暄。劉建國說，這輛「One touch」 觸控巴士操作十分簡便，可同時搭載兩部輪椅，即便地面不平，智慧型的升降機照樣克服，讓輪椅輕鬆登上巴士，且一上車安全帶很快扣上，確保安全，這輛頂級復康巴士將提供交通救援或就醫更便利，也減輕交通的無奈感。

蘇治芬說，去年在內政部前部長徐國勇牽線下，愛心企業贈全國第1輛自排高頂復康巴士給該協進會，如今再捐贈頂級智慧小巴，感謝所有默默付出的善心人士，期待完善的交通能帶著身障朋友一起走出來，迎向陽光。

復康巴士可克服草地或不平的地面，讓輪椅輕鬆登上巴士。記者蔡維斌／攝影
復康巴士可克服草地或不平的地面，讓輪椅輕鬆登上巴士。記者蔡維斌／攝影
企業捐贈復康巴士給雲林復健青年協進會，眾多身障者和家屬十分開心。記者蔡維斌／攝影
企業捐贈復康巴士給雲林復健青年協進會，眾多身障者和家屬十分開心。記者蔡維斌／攝影
企業捐贈復康巴士給雲林復健青年協進會，立委劉建國（左一）和蘇治芬（右一）兩人首度同框出現在一個活動場合。記者蔡維斌／攝影
企業捐贈復康巴士給雲林復健青年協進會，立委劉建國（左一）和蘇治芬（右一）兩人首度同框出現在一個活動場合。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國主持首航，操作智慧型復康巴士。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國主持首航，操作智慧型復康巴士。記者蔡維斌／攝影
雲林復健青年協進會透過劉建國和蘇治芬兩名立委牽線企業捐贈復康巴士，眾多身障者和家屬十分開心。記者蔡維斌／攝影
雲林復健青年協進會透過劉建國和蘇治芬兩名立委牽線企業捐贈復康巴士，眾多身障者和家屬十分開心。記者蔡維斌／攝影

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