以圖畫對話是減少3C兒童良方 青埔基金會邀專家開處方

為協助年輕父母解決與幼兒溝通問題，雲林縣青埔教育基金會今天舉辦「Stand By YOU畫出我們的親子時光」，邀請Stand By YOU協會分享如何透過繪畫看見自己與孩子內心世界，找出對孩子更幸福的陪伴與教養方式，吸引滿場親子參加。虎尾鎮長丁學忠也陪同大家在溫馨喜悅中獲得成長正能量。下午基金會並在斗六舉辦全國滑輪溜冰錦標賽，與眾多年輕人同樂。

畫出親子時光吸引近百名家長帶著小朋友參加，經過3小時學習、演練，透過繪畫療癒，探索親子間互動情緒管理，與孩子一筆一畫讓愛在畫布上繚繞，同時與專家及家長共同討論如何帶給小朋友更幸福的陪伴與教養，過程溫馨歡樂。

青埔教育基金會董事長張嘉郡表示，很多兒童由3C產品陪伴長大，親子與情緒處理往往處在緊張關係，特別從台北邀請Stand By YOU 協會，帶領大家了解什麼是繪畫療癒、情緒教育重要與重點知識，實際體驗繪畫療育的魅力與療癒力，透過親子一起繪畫，增進親子關係，發掘內在的潛能。

張嘉郡說，在陪伴兒童創作過程中引導小朋友認識與表達自己的情緒，而家長從作品看見兒童的心智發展狀況，同時看見隱藏內心深處卻希望被看見、被理解的訊息，成為陪伴孩子成長正能量處方籤。

Stand By YOU協會理事長林家安表示，根據2017年台灣第1個全國性兒童及青少年精神疾病流行病學調查，發現有近3分之1兒童有心理健康問題，需要專業評估與協助，引起普遍關注，尤其情緒是小朋友成長過程最為重要的課題，偏偏許多爸媽在成長過程中，鮮少接受過情緒教育，也不知道如何教導小孩，孩子更多時候需要的是陪伴，希望透過繪畫的媒材，包括意識、淺意識都可完整展現，讓家長瞭解並接住孩子情緒。