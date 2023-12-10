以圖畫對話是減少3C兒童良方 青埔基金會邀專家開處方
為協助年輕父母解決與幼兒溝通問題，雲林縣青埔教育基金會今天舉辦「Stand By YOU畫出我們的親子時光」，邀請Stand By YOU協會分享如何透過繪畫看見自己與孩子內心世界，找出對孩子更幸福的陪伴與教養方式，吸引滿場親子參加。虎尾鎮長丁學忠也陪同大家在溫馨喜悅中獲得成長正能量。下午基金會並在斗六舉辦全國滑輪溜冰錦標賽，與眾多年輕人同樂。
畫出親子時光吸引近百名家長帶著小朋友參加，經過3小時學習、演練，透過繪畫療癒，探索親子間互動情緒管理，與孩子一筆一畫讓愛在畫布上繚繞，同時與專家及家長共同討論如何帶給小朋友更幸福的陪伴與教養，過程溫馨歡樂。
青埔教育基金會董事長張嘉郡表示，很多兒童由3C產品陪伴長大，親子與情緒處理往往處在緊張關係，特別從台北邀請Stand By YOU 協會，帶領大家了解什麼是繪畫療癒、情緒教育重要與重點知識，實際體驗繪畫療育的魅力與療癒力，透過親子一起繪畫，增進親子關係，發掘內在的潛能。
張嘉郡說，在陪伴兒童創作過程中引導小朋友認識與表達自己的情緒，而家長從作品看見兒童的心智發展狀況，同時看見隱藏內心深處卻希望被看見、被理解的訊息，成為陪伴孩子成長正能量處方籤。
Stand By YOU協會理事長林家安表示，根據2017年台灣第1個全國性兒童及青少年精神疾病流行病學調查，發現有近3分之1兒童有心理健康問題，需要專業評估與協助，引起普遍關注，尤其情緒是小朋友成長過程最為重要的課題，偏偏許多爸媽在成長過程中，鮮少接受過情緒教育，也不知道如何教導小孩，孩子更多時候需要的是陪伴，希望透過繪畫的媒材，包括意識、淺意識都可完整展現，讓家長瞭解並接住孩子情緒。
雲林縣青埔暨理事長盃全國滑輪溜冰錦標賽今天在斗六人文公園溜冰場登場，由青埔教育基金會董事長張嘉郡、斗六市長林聖爵、虎尾鎮長丁學忠、土庫鎮長陳特凱、肉品市場副總經理邱良閱、雲林縣滑輪溜冰運動協會理事長王鈺齊等人共同鳴槍，展開熱力十足比賽，來自全國558名滑輪溜冰好手享受追風飇速樂趣。
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