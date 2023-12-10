嘉縣朴子配天宮海表聖會首辦「百鳥朝鳳」 金剛鸚鵡齊飛壯觀

嘉義縣朴子配天宮12年一科海表聖會巡安遶境邁入第21天，今年首度舉辦「百鳥朝鳳」祈福儀式，樸仔媽今天中午駐駕東石型厝福安宮，集結近百隻金鋼鸚鵡，在董事長蔡承宗帶領下放飛天空翱翔，場面盛大熱烈，預計12月16日晚上回駕入廟安座，完成27天遶境巡安賜福。

蔡承宗表示，百鳥朝鳳祈福儀式難得一見，地方人士為了歡迎媽祖遶境賜福，今天在福安宮聚集近百隻金鋼鸚鵡，立委蔡易餘、福安宮主委蔡金田等人向媽祖奉香敬拜後，隨即放飛所有金剛鸚鵡，百隻鳳鳥展翅飛向空中，遶行福安宮四周天空，場面相當壯觀。

廟方表示，媽祖鑾轎啟程後，有超過百人齊聚廟前，迎接媽祖鑾轎隊伍，虔誠跪地躦轎底祈求媽祖保佑平安健康，從廟前連綿約1公里，今天進入遶境第21天，沿途行經東石鄉各友宮廟，中午駐駕型厝寮福安宮、晚上駐駕東石先天宮，祈求保佑鄉親平安健康。