快訊

一張圖看天氣！這日起「連凍4天」強度逼近冷氣團 低溫恐跌破14度

Live／中日戰拿莫伊漾首局首棒二壘安打 卻未能得分0:0

影／橘色惡魔席捲高雄 現場吸引八萬群眾熱情擠爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣朴子配天宮海表聖會首辦「百鳥朝鳳」 金剛鸚鵡齊飛壯觀

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣朴子配天宮12年一次海表聖會，今天首次舉辦百鳥朝鳳儀式，放飛百隻金剛鸚鵡場面壯觀。圖／朴子配天宮提供
嘉義縣朴子配天宮12年一次海表聖會，今天首次舉辦百鳥朝鳳儀式，放飛百隻金剛鸚鵡場面壯觀。圖／朴子配天宮提供

嘉義朴子配天宮12年一科海表聖會巡安遶境邁入第21天，今年首度舉辦「百鳥朝鳳」祈福儀式，樸仔媽今天中午駐駕東石型厝福安宮，集結近百隻金鋼鸚鵡，在董事長蔡承宗帶領下放飛天空翱翔，場面盛大熱烈，預計12月16日晚上回駕入廟安座，完成27天遶境巡安賜福。

蔡承宗表示，百鳥朝鳳祈福儀式難得一見，地方人士為了歡迎媽祖遶境賜福，今天在福安宮聚集近百隻金鋼鸚鵡，立委蔡易餘、福安宮主委蔡金田等人向媽祖奉香敬拜後，隨即放飛所有金剛鸚鵡，百隻鳳鳥展翅飛向空中，遶行福安宮四周天空，場面相當壯觀。

廟方表示，媽祖鑾轎啟程後，有超過百人齊聚廟前，迎接媽祖鑾轎隊伍，虔誠跪地躦轎底祈求媽祖保佑平安健康，從廟前連綿約1公里，今天進入遶境第21天，沿途行經東石鄉各友宮廟，中午駐駕型厝寮福安宮、晚上駐駕東石先天宮，祈求保佑鄉親平安健康。

朴子配天宮海表聖會11月20日清晨盛大起程，至12月16日晚上回駕入廟安座共27天，配天宮開基媽將走遍當年隸屬台南州東石郡的朴子、東石、布袋、義竹、鹿草、太保、六腳等7鄉鎮53庄231間宮廟巡安賜福並與各友宮廟會香，是南部沿海地區難得一見的宗教盛會。

嘉義縣朴子配天宮12年一次海表聖會，今天首次舉辦百鳥朝鳳儀式，放飛百隻金剛鸚鵡場面壯觀。圖／朴子配天宮提供
嘉義縣朴子配天宮12年一次海表聖會，今天首次舉辦百鳥朝鳳儀式，放飛百隻金剛鸚鵡場面壯觀。圖／朴子配天宮提供
嘉義縣朴子配天宮12年一次海表聖會，今天首次舉辦百鳥朝鳳儀式，放飛百隻金剛鸚鵡場面壯觀。圖／朴子配天宮提供
嘉義縣朴子配天宮12年一次海表聖會，今天首次舉辦百鳥朝鳳儀式，放飛百隻金剛鸚鵡場面壯觀。圖／朴子配天宮提供
嘉義縣朴子配天宮12年一次海表聖會，今天首次舉辦百鳥朝鳳儀式，放飛百隻金剛鸚鵡場面壯觀。圖／朴子配天宮提供
嘉義縣朴子配天宮12年一次海表聖會，今天首次舉辦百鳥朝鳳儀式，放飛百隻金剛鸚鵡場面壯觀。圖／朴子配天宮提供

媽祖 遶境 蔡易餘 嘉義 朴子

延伸閱讀

白沙屯媽祖隔4年再臨花蓮 雙媽會合體遶境引轟動

相關新聞

民眾憂心！石綿瓦粉塵有致癌風險 清理量台南最多

石綿建材粉塵會引起癌症等疾病，環境部今年起推動清理，南市清理數量最多。因南市有石綿建材的建物可能全國最多，環保局已爭取明...

嘉縣朴子配天宮海表聖會首辦「百鳥朝鳳」 金剛鸚鵡齊飛壯觀

嘉義縣朴子配天宮12年一科海表聖會巡安遶境邁入第21天，今年首度舉辦「百鳥朝鳳」祈福儀式，樸仔媽今天中午駐駕東石型厝福安...

嘉市即日起LINE預約幸福巴士 預約幸福、乘車好簡單

嘉義市「幸福巴士」上線屆滿1年，總搭乘即將突破2萬5000人次，為提升服務範圍、滿足需求，市府交通處12月開通LINE線...

雲林西螺農會打造全國最大米冰箱 讓大家吃到最新鮮米飯

國內最大的西螺農會區域稻米烘乾中心第2廠的1期工程完工，西螺農會今天在2廠的基地席開300桌推出雲林蔬食宴推銷農產美食，...

老人據點核銷遇瓶頸 嘉縣靠1招提升文書又爭取經費

嘉義縣老年人口比22%全台最高，各鄉鎮社區陸續開辦巷弄長照C、老人食堂等，卻遇上文書處理及核銷能力不足難題，縣府輔導成立...

嘉女圍牆被做花圃壓縮交安 校方將拆除規畫通學步道

嘉義女中旁的國華街圍牆因綠美化被堆砌成長長的一條花圃，圍牆邊長期被停放車輛，每逢上下學時人車爭道，嘉女有意將國華街段興設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。