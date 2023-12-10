百人長笛演奏 嘉義公園昭和市集添人文氣息
嘉義市政府今天以《昭和市集-響樂篇》為主軸，邀集150多名長笛演奏家齊聚史蹟館前演出，為百年公園更添人文氣息。市長黃敏惠表示，百年嘉義公園以樂會友，在參天古木與古蹟間悠揚的樂聲，增添感動。活動也為本月15日登場的第31屆嘉義市國際管樂節宣傳。
位於嘉義公園的嘉義市史蹟資料館原為嘉義神社附屬館所，現為市定古蹟，並以昭和J18為品牌委外營運，史蹟館每年都舉辦饒富意涵的昭和市集。
號召百人長笛演出的卡卡頌長笛重奏團音樂家毛䕒婧表示，今日邀請法國號重奏團、台中市忠孝國小、惠來國小、上石國小、跳躍音符長笛重奏團共同帶來精采表演。藉昭和市集的舞台，號召百名愛好長笛、來自社會各界的非職業音樂家共同演出，期待結合百年公園與史蹟館是很夢幻的體驗。
今日百人長笛演出帶來多首動人好歌，其中《熱鬧滾滾的嘉義市街》更是帶動全場大合唱，市長黃敏惠也吟唱歌詞，與民眾一同享受在冬陽與樂音之中，氣氛格外熱鬧溫馨。
黃敏惠引用詩人余光中詩句表示，「北回歸線是一條敏感的琴絃，因太陽的回顧而奏出樂音」。管樂之都嘉義市的樂音無所不在，更是滋養這片土地與人們的重要養分。
市府表示，國際管樂節15日登場、踩街嘉年華16日舉行。今年邀請芬蘭、日本、香港、澳門、馬來西亞等國際知名團隊共襄盛舉，超過13組團隊與音樂家輪番來台。今年更加碼於17日下午3點邀全日本行進大賽金獎、享負盛名的 「Blue-Hawks 魔幻青鷹」日本大洗高校於體育場帶來「嘉管30+1 獨嘉表演 Special Marching Show」演出。室內、戶外的演出都將帶給大家驚喜，也期待所有喜愛音樂的朋友都能來參加，感受音樂的震撼與動人。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言