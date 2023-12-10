百人長笛演奏 嘉義公園昭和市集添人文氣息

嘉義市政府今天以《昭和市集-響樂篇》為主軸，邀集150多名長笛演奏家齊聚史蹟館前演出，為百年公園更添人文氣息。市長黃敏惠表示，百年嘉義公園以樂會友，在參天古木與古蹟間悠揚的樂聲，增添感動。活動也為本月15日登場的第31屆嘉義市國際管樂節宣傳。

位於嘉義公園的嘉義市史蹟資料館原為嘉義神社附屬館所，現為市定古蹟，並以昭和J18為品牌委外營運，史蹟館每年都舉辦饒富意涵的昭和市集。

號召百人長笛演出的卡卡頌長笛重奏團音樂家毛䕒婧表示，今日邀請法國號重奏團、台中市忠孝國小、惠來國小、上石國小、跳躍音符長笛重奏團共同帶來精采表演。藉昭和市集的舞台，號召百名愛好長笛、來自社會各界的非職業音樂家共同演出，期待結合百年公園與史蹟館是很夢幻的體驗。

今日百人長笛演出帶來多首動人好歌，其中《熱鬧滾滾的嘉義市街》更是帶動全場大合唱，市長黃敏惠也吟唱歌詞，與民眾一同享受在冬陽與樂音之中，氣氛格外熱鬧溫馨。

黃敏惠引用詩人余光中詩句表示，「北回歸線是一條敏感的琴絃，因太陽的回顧而奏出樂音」。管樂之都嘉義市的樂音無所不在，更是滋養這片土地與人們的重要養分。