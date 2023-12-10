嘉義道旨上清宮關懷弱勢 勸募保暖衣物助街友度過寒冬

嘉義道旨上清宮今年5月落成，董事長黃敏如發起行善活動，每3個月募款幫助社會弱勢，近期天氣轉冷，他募集毛毯、保暖衣物分送街友，70多歲身障老翁聽聞消息提出需求，平時露宿在民雄鄉一處公園，近期天氣寒冷難以入眠，獲外套等物資後相當感激。

70多歲老翁說，他平時都在民雄鄉一處公園附近，最近天氣轉冷難以入眠，因為膝下無子、身體殘疾，沒有人能照應，僅依靠低收、身障補助度日，感謝黃敏如提供外套、保暖衣物，也感謝義工和所有善心人士的幫助，讓他在孤苦的生活中，感受到社會的溫暖關懷。

黃敏如說，近期天氣轉涼，受神明指示宣布本周為行善之月，為街友籌集資金，購買毯子、外套、內搭衣等保暖物品，除了金錢支持，也有許多善心人士捐贈外套，希望將所有微薄支持匯聚成溫暖力量，另也帶領義工團奔馳數十里至嘉義教養院，捐贈雨傘與電暖器物資。