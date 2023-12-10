世界人權日南市守護兒權 讓孩子用此方式說出內心話

今天是世界人權日，為喚起大家對兒童權利的重視，台南市教育局舉辦創意圖卡徵選活動，提供兒童展現自我的平台機會，透過圖卡創作，聆聽孩子的心聲，表達需求和期望。得獎作品將製作成貼紙貼於聯絡簿廣為宣傳，讓更多的學生及家庭了解兒童權利公約內涵。

市長黃偉哲表示，聯合國大會於1989年11月20日通過兒童權利公約，確立兒童是權利的主體，非屬任何國家及人的附屬品，重視兒童人權、落實兒童權利公約，為國際普世價值，任何人均應尊重。重視兒童人權不僅是學校的責任，更是整個社會應共同承擔的使命。

他說，今年市府於「國際不打小孩日」與崇明國小的親師生一同宣誓「保護兒童由我做起」，喚起大眾對兒童權利的重視，更積極推動社會安全網的緊密聯繫，強化網絡合作機制，在家庭暴力防治、兒少保護、性平宣導防治性剝削、防制霸凌等方面積極到位，落實權利公約4大原則，包括不使兒童受到任何歧視、確保兒童參與及表達意見、保障兒童生存及發展權與孩童的最佳利益，讓臺南市成為友善兒童城市。

教育局長鄭新輝表示，教育局每年積極辦理兒童權利公約宣導，在教師知能提升方面，積極辦理相關研習，更向下扎根擴及幼兒園所相關幼保人員；在家庭宣導方面，辦理兒童權利公約親子共融活動，讓更多的家庭了解兒童有哪些權利以杜絕家庭暴力及兒虐事件發生，促使家長、教育機構以及整個社會更加關心兒童的成長狀況。