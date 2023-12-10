老人據點核銷遇瓶頸 嘉縣靠1招提升文書又爭取經費

嘉義縣老年人口比22%全台最高，各鄉鎮社區陸續開辦巷弄長照C、老人食堂等，卻遇上文書處理及核銷能力不足難題，縣府輔導成立福利社區化推動協會，今年協助大林鎮平林社區、大埔鄉和平社區獲衛福部評鑑優等，縣府也自辦評鑑活動，縣長翁章梁今天頒獎給績優社區。

協會承辦人員說，並不是每個社區都有能力處理文書及核銷作業，有些都是公所承辦人員在用，且社區經費不是很多，有時舉辦大型活動，還得擔心錢不夠用，希望透過提升文書能力，讓社區順利爭取縣府小旗艦等計畫，未來有能力還能爭取衛福部計畫，以計畫經費做更多事。

福利社區化推動協會表示，嘉義縣18鄉鎮共有363個社區，目前已輔導136個社區，其中平林社區、和平社區今年獲衛福部評鑑優等，古民社區、東過社區獲甲等，義竹鄉東過社區獲補助大旗艦計畫，也輔導18個社區申請縣府小旗艦型計畫，未來將持續擴展至更多社區。

大林鎮平林社區申請小旗艦計畫，帶領鄰近的西林、中林及明和社區發展，去年獲衛福部評鑑甲等，今年再躍升為優等，社區成員異口同聲的說「因為我們很用心」，每周平日5天舉辦運動、工藝、烹飪、唱歌等課程，其中最受歡迎的是氣功課，中午還能一起在食堂用餐。

此外，大林鎮平林社區協助媒合資源，每周二都有善心人士從西螺果菜市場捐贈新鮮食材，分送給鄰近12個社區團體，也成立「老人食堂物隊」，每月捐款購買1箱雞蛋、1箱鮮魚、1袋豆包，隨著支持者人數持續增加，已再多增加1箱雞肉一箱，讓大家伙食愈來愈好。

縣府社會處表示，每年舉辦競爭型計畫，包括幸福社區美滿家庭計畫，社區可提計畫申請經費開辦課程，以及小旗艦型計畫，由一處能量夠的社區當母雞，帶動周圍社區小雞們發展，也成立福利社區化推動協會，提升社區文書能力，向公部門及非營利組織爭取經費。