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嘉女圍牆被做花圃壓縮交安 校方將拆除規畫通學步道

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義女中國華街校園圍牆被堆砌花圃樹藤長滿牆面，牆邊成為停車空間。記者李宗祐／攝影
嘉義女中國華街校園圍牆被堆砌花圃樹藤長滿牆面，牆邊成為停車空間。記者李宗祐／攝影

嘉義女中旁的國華街圍牆因綠美化被堆砌成長長的一條花圃，圍牆邊長期被停放車輛，每逢上下學時人車爭道，嘉女有意將國華街段興設通學步道，保障師生上下學安全。校方表示，經過里長溝通，里民同意拆除花圃，校方向教育部申請移除經費，也請示申請通學步道，一勞永逸保障師生上下學安全。

嘉義女中有個教職員出入口在國華街，教職員宿舍拆除後，這門口很少使用，多年前因政府推行村里綠美化，整片國華街圍牆種花、種樹、放盆栽被堆砌出長長的花圃，路旁空間被民眾運用放車輛，多年下來樹葉、落花汙垢車輛，校方反而被抱怨沒有照顧好花草樹木。

每次里民向校方投訴，校方總是要再解釋一次，花圃並不是學校砌成，樹木、盆栽也不是校方的，至今誰栽種的已無可考。

近來緊鄰的崇文國小進行地下停車場興建，嘉女將上下學時間和國小錯開，並規畫其他校園出入口配合施作，接近國華街口的側門因此增加使用，使得師生上下學頻繁經過國華街，而國華街花圃問題再被顯現出來，經土地鑑界，這條長長的花圃土地所有權人是嘉女所有。

校方有意在國華街興設通學步道，初期要將這花圃拆除，於是日前與當地導民里、育英里溝通。

居民賴先生說，個人贊同校方興建通學步道保護學生上下學安全，不過，通學步道興建後可能影響周邊汽車不能再停放在學校圍牆周邊，如果沒有辦法協助這些居民的車輛停到合適的場所，可能引起居民反對。

導民里長劉怡慧說，市區停車空間不足才在崇文國小興設地下停車場，如果國華街校方圍牆邊再不讓停車，壓縮周邊停車空間，當然會有反對聲音。

地育英里長林峯輝表示學校要興建通學步道里民並不反對，停車才是里民所關心的問題。

校長蔡枳松表示，目前就依雙方有共識的花圃先拆除，正積極向上級爭取拆除經費中。至於是否畫紅線、設置通學步道還要再溝通。

嘉義女中大門。記者李宗祐／攝影
嘉義女中大門。記者李宗祐／攝影
嘉義女中國華街校園圍牆被堆砌花圃樹藤長滿牆面，邊旁成為停車空間。記者李宗祐／攝影
嘉義女中國華街校園圍牆被堆砌花圃樹藤長滿牆面，邊旁成為停車空間。記者李宗祐／攝影
嘉義女中接近國華街口的側門增加使用，使得師生上下學頻繁經過國華街，校圍牆花圃問題再被顯現出來。記者李宗祐／攝影
嘉義女中接近國華街口的側門增加使用，使得師生上下學頻繁經過國華街，校圍牆花圃問題再被顯現出來。記者李宗祐／攝影
嘉義女中國華街校園圍牆被堆砌花圃樹藤長滿牆面。記者李宗祐／攝影
嘉義女中國華街校園圍牆被堆砌花圃樹藤長滿牆面。記者李宗祐／攝影
嘉義女中國華街校園圍牆被堆砌花圃樹藤長滿牆面，邊旁成為停車空間。記者李宗祐／攝影
嘉義女中國華街校園圍牆被堆砌花圃樹藤長滿牆面，邊旁成為停車空間。記者李宗祐／攝影

嘉義 綠美化 盆栽 教育部 停車場 宿舍

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