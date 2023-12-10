首部中央山脈全貌紀錄片赤心巔峰 黃偉哲向山致敬

楊守義執導的「赤心巔峰」紀錄片，完整記錄越野跑者古明政與周青以8天16小時完成中央山脈大縱走，帶領觀眾透過鏡頭欣賞台灣之美。此片預定15日全台上映，台南市長黃偉哲今受邀出席由華美光學科技舉辦的特映會，也邀請大家到台南的山林步道體驗。

黃偉哲今與導演楊守義、華美光學科技總經理陳志銘及立委陳亭妃、市議員周麗津參加特映會，黃偉哲表示，「赤心巔峰」是首部完整呈現中央山脈全貌的紀錄片，很高興能在台南放映，讓更多朋友透過鏡頭，看見台灣屋脊的綿延山巒及山林之美。

中央山脈的山徑有138座超過3000公尺海拔的高峰，楊守義透過攝影機，記錄越野跑者古明政與周青以8天16小時、史上最快時間完成的中央山脈大縱走，大家不僅可以透過鏡頭感受中央山脈的美麗與神祕，也能在他們挑戰巔峰的堅持裡，看見越野精神的極致感動。其中兩人的不同溫度與智慧，在高山上沿途和補給隊配搭、精確籌算腳程距離，踏出的每一腳步，都是如同人生般的赤心巔峰。

台南市政府指出，南市有多條親山步道，如梅嶺步道系統，梅嶺位於南市楠西區東側，海拔高度約1000公尺，是中央山脈西南側的支脈，共有5條主要的步道，由北往南為伍龍步道、梅峰古道、觀音步道、梅龍步道，及貫穿四條步道的稜線步道，每條步道指標明確完善，賞花賞螢、遠眺登頂，四季皆有不同美景。無論是初學者或經驗豐富者，都能選擇適合自己的路線來趟體驗郊山健行趣味。

台南另有其他具魅力的親山步道，如位於東山區的大凍山，為台南第一高峰，步道坡度較陡，極具挑戰性；南化區的龍麟山步道，遍布巨石、景觀特殊；連接水火同源與碧雲寺的碧雲火泉步道，視野遼闊可悠閒漫步；175市道咖啡公路旁的崁頭山步道，有打卡拍照熱點「情人石」，市府歡迎大家一起來體驗探索。