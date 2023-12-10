故宮馬拉松完賽紀念品別有新意 集3獎牌可湊酸菜白肉鍋

2023第五屆故宮馬拉松今晨熱鬧登場，天色未亮、氣溫偏低，民眾熱情不減，還有人一身古裝打扮相當吸睛，副院長黃永泰組成「故宮隊」參賽，縣長翁章梁也到場鳴槍起跑。黃永泰介紹，今年推出「毛公鼎」紀念獎牌，恰好能與前2年翠玉白菜、肉形石獎牌湊成「酸菜白肉鍋」。

副院長黃永泰說，為讓大家開心參加活動，每年都很用心以故宮文物為造型設計紀念品，繼前2年的翠玉白菜、肉形石完賽獎牌大受好評，今年完賽可獲得獨一無二「毛公鼎」獎牌，正好湊成「酸菜白肉鍋」文物好菜，且今年紀念毛巾是郎世寧「百駿圖」圖樣，印製精美極富收藏意義。

黃永泰也說，百駿圖目前正在故宮南院人氣國寶展展出，還有朝鮮王朝與清宮藝術交會、揮翰學書–書法跨域新媒體展，精彩可期不容錯過，出示選手號碼布就可免費入館參觀，故宮馬拉松已邁入第5屆，令人十分感動，希望未來持續舉辦，也邀大家明年繼續參加。

故宮博物院指出，今年馬拉松吸引超過3300名民眾報名參加，賽事分為全馬組42K、半馬組21K、挑戰組12K及樂活組3K，路線行經在地網美景點，包括電視劇「用九柑仔店」拍攝地、朴子溪阿勃勒黃金隧道、苦楝樹綠色隧道，跑步時還能欣賞沿路美景。