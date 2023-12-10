快訊

徐若瑄驚爆離婚 細數9年婚夫妻歷經4大風波

亞錦賽／2.2萬人見證台日爭冠 還不是台灣棒球史上最多觀眾戰役

煞車禮讓行人竟吃2.4萬罰單...他替駕駛喊冤「比不讓還貴」 警方回應後續曝

紀錄片赤心巔峰特映會 黃偉哲推薦台南山林步道

中央社／ 台南10日電

導演楊守義執導的紀錄片「赤心巔峰」今天在台南進行特映會，受邀出席的台南市長黃偉哲表示，這部紀錄片讓更多人看見台灣山林之美，台南也有許多值得大家造訪的山林步道。

台南市政府提供資料指出，「赤心巔峰」預定15日在全台上映，華美光學科技公司今天在台南市東區國賓影城舉辦特映會，除了楊守義到場，並邀請黃偉哲與民進黨立委陳亭妃等人出席。

黃偉哲致詞表示，「赤心巔峰」是首部完整呈現中央山脈全貌的紀錄片，透過越野跑者古明政與周青2人以8天16小時完成中央山脈大縱走，帶大家感受中央山脈的美麗與神祕，並從挑戰巔峰的堅持裡，看見越野精神的極致感動。

他說，透過楊守義的鏡頭，讓更多民眾看到台灣綿延山巒及山林之美，希望大家共同支持觀賞，向山致敬，而台南也有許多優質山林步道，值得大家前往體驗。

台南市政府提供資料指出，台南有多條親山步道，如梅嶺步道系統，是中央山脈西南側支脈，共有5條主要步道，及貫穿其中4條步道的稜線步道，每條步道指標明確完善，可賞花賞螢、遠眺登頂，四季皆有不同美景，無論是初學者或經驗豐富者，都能選擇適合自己路線。

南市府指出，另外，為台南第一高峰大凍山步道坡度較陡，極具挑戰性；南化區龍麟山步道，遍布巨石、景觀特殊；連接水火同源與碧雲寺的碧雲火泉步道，視野遼闊可悠閒漫步；175市道咖啡公路旁的崁頭山步道，有打卡拍照熱點「情人石」，也都是具魅力的親山步道。

黃偉哲 紀錄片

延伸閱讀

全台老牌馬拉松賽今晨鳴笛 4500好手環繞曾文水庫

國產小型機器人 投入南科一線消防救災

台南岸內影視基地、崑山科大 簽署合作備忘錄

半導體女王蘇姿丰父拜會南市府 樂見AMD與台積電更多合作

相關新聞

首部中央山脈全貌紀錄片赤心巔峰 黃偉哲向山致敬

楊守義執導的「赤心巔峰」紀錄片，完整記錄越野跑者古明政與周青以8天16小時完成中央山脈大縱走，帶領觀眾透過鏡頭欣賞台灣之...

雲林西螺農會打造全國最大米冰箱 讓大家吃到最新鮮米飯

國內最大的西螺農會區域稻米烘乾中心第2廠的1期工程完工，西螺農會今天在2廠的基地席開300桌推出雲林蔬食宴推銷農產美食，...

老人據點核銷遇瓶頸 嘉縣靠1招提升文書又爭取經費

嘉義縣老年人口比22%全台最高，各鄉鎮社區陸續開辦巷弄長照C、老人食堂等，卻遇上文書處理及核銷能力不足難題，縣府輔導成立...

嘉女圍牆被做花圃壓縮交安 校方將拆除規畫通學步道

嘉義女中旁的國華街圍牆因綠美化被堆砌成長長的一條花圃，圍牆邊長期被停放車輛，每逢上下學時人車爭道，嘉女有意將國華街段興設...

故宮馬拉松完賽紀念品別有新意 集3獎牌可湊酸菜白肉鍋

2023第五屆故宮馬拉松今晨熱鬧登場，天色未亮、氣溫偏低，民眾熱情不減，還有人一身古裝打扮相當吸睛，副院長黃永泰組成「故...

全台老牌馬拉松賽今晨鳴笛 4500好手環繞曾文水庫

全台最悠久的曾文水庫馬拉松賽，至今已進入第40屆，今晨鳴笛開跑，此次共有4515人參加，一邊奔跑揮灑汗水，一邊享受曾文水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。