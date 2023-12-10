紀錄片赤心巔峰特映會 黃偉哲推薦台南山林步道

導演楊守義執導的紀錄片「赤心巔峰」今天在台南進行特映會，受邀出席的台南市長黃偉哲表示，這部紀錄片讓更多人看見台灣山林之美，台南也有許多值得大家造訪的山林步道。

台南市政府提供資料指出，「赤心巔峰」預定15日在全台上映，華美光學科技公司今天在台南市東區國賓影城舉辦特映會，除了楊守義到場，並邀請黃偉哲與民進黨立委陳亭妃等人出席。

黃偉哲致詞表示，「赤心巔峰」是首部完整呈現中央山脈全貌的紀錄片，透過越野跑者古明政與周青2人以8天16小時完成中央山脈大縱走，帶大家感受中央山脈的美麗與神祕，並從挑戰巔峰的堅持裡，看見越野精神的極致感動。

他說，透過楊守義的鏡頭，讓更多民眾看到台灣綿延山巒及山林之美，希望大家共同支持觀賞，向山致敬，而台南也有許多優質山林步道，值得大家前往體驗。

台南市政府提供資料指出，台南有多條親山步道，如梅嶺步道系統，是中央山脈西南側支脈，共有5條主要步道，及貫穿其中4條步道的稜線步道，每條步道指標明確完善，可賞花賞螢、遠眺登頂，四季皆有不同美景，無論是初學者或經驗豐富者，都能選擇適合自己路線。

南市府指出，另外，為台南第一高峰大凍山步道坡度較陡，極具挑戰性；南化區龍麟山步道，遍布巨石、景觀特殊；連接水火同源與碧雲寺的碧雲火泉步道，視野遼闊可悠閒漫步；175市道咖啡公路旁的崁頭山步道，有打卡拍照熱點「情人石」，也都是具魅力的親山步道。