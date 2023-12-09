台南4193戶停電 台電設備故障搶修近1小時復電

台南市鹽行配電變電所今晚8時許發生設備故障，導致永康區、北區、東區部分地區停電，經台電緊急派員搶修，約50多分鐘後全線復電，初估影響戶數約4193戶。

台電台南區營業處指出，台南市永康區與東區、北區交界處一帶部分住戶，晚間8時許反映停電，派員巡查發現是鹽行配電變電所第74饋線設備肘型端頭不良，於晚間8時4分跳脫造成停電，影響4193戶，經搶修已在晚間8時57分完成修復，全部復電。

台電指出，停電範圍分布台南市東區、北區、永康區，包括大橋一街、大橋二街、大橋三街、大橋五街、中山南路、中正南路、中華西街、中華路、仁愛段、六甲頂段、永康段、東豐路、長勝路、長榮路五段、長榮路四段、勝利路、勝利路、富台段、開元路等一帶。