在地企業家連13年寒冬送暖 台南沿海2335弱勢民眾受惠
南紡購物中心董事長侯博明創辦侯永都社會福利慈善事業基金會，故鄉在台南北門的他回饋鄉里，每年發放冬令慰問金給弱勢民眾，範圍從北門擴及學甲、將軍等鄰近行政區，去年起也加碼到每人3000元，今天在北門區二重港仁安宮共發出787萬慰問金，有2335人領取，13年來累積到5852萬元，高達23364人次受惠。
侯博明說，侯家三兄弟捐贈統一企業、環球水泥股票，在1989年創立侯永都基金會，以紀念父親侯永都遺愛人間，開始投入故鄉的公益活動、捐贈急難救助金、宗教慈善救濟、敬老金、兒童福利金、冬令慰問金、復康巴士等，多年來已經捐出高達3億元善款。
冬令慰問金發放對象原先僅限於北門區，經地方區長、里長反應，再加入學甲、將軍區列冊的低收入戶及殘障人士，為因應物價上漲，去年起視弱勢戶狀況，最低金額調高到3000元，最高則有1萬元，人數2335人雖比去年2410人少，但金額787萬則比去年的760萬多，判斷是弱勢民眾比例增加的緣故。
二重港是企業界中「台南幫」的發源地，侯博明每年都會親自返鄉發放冬令慰問金，照顧弱勢民眾，許多鄉親一早就來排隊等候，北門區區長張政郎、學甲區區長張明寶、將軍區區長洪聰發帶領公所人員辦理發放慰問金作業，前台南市議員侯澄財、台南市議員陳昆和也陪同侯博明向在場民眾致意，並保證未來會照顧更多鄉親。
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