在地企業家連13年寒冬送暖 台南沿海2335弱勢民眾受惠

南紡購物中心董事長侯博明創辦侯永都社會福利慈善事業基金會，故鄉在台南北門的他回饋鄉里，每年發放冬令慰問金給弱勢民眾，範圍從北門擴及學甲、將軍等鄰近行政區，去年起也加碼到每人3000元，今天在北門區二重港仁安宮共發出787萬慰問金，有2335人領取，13年來累積到5852萬元，高達23364人次受惠。

侯博明說，侯家三兄弟捐贈統一企業、環球水泥股票，在1989年創立侯永都基金會，以紀念父親侯永都遺愛人間，開始投入故鄉的公益活動、捐贈急難救助金、宗教慈善救濟、敬老金、兒童福利金、冬令慰問金、復康巴士等，多年來已經捐出高達3億元善款。

冬令慰問金發放對象原先僅限於北門區，經地方區長、里長反應，再加入學甲、將軍區列冊的低收入戶及殘障人士，為因應物價上漲，去年起視弱勢戶狀況，最低金額調高到3000元，最高則有1萬元，人數2335人雖比去年2410人少，但金額787萬則比去年的760萬多，判斷是弱勢民眾比例增加的緣故。