舊嘉義台汽客運站轉型WooChiayi願景館華麗開幕 城市客廳開箱

嘉義車站旁「嘉義之心城市願景館」前身是交通樞紐台汽客運站，轉型成「城市客廳」，以「Woo Chiayi Pop Up」新型態空間模式亮相，成為展示嘉市在地滋味、在地名產與知名地景的開放空間，上午市府秘書長陳永豐代表市長黃敏惠出席開幕，與多位議員、在地風格店家及營運團隊白水設計公司代表見證，邀請市民及旅客，以五感開箱這座城市，體驗嘉義的驚奇與美好。

Woo Chiayi Pop Up是嘉義之心城市願景館推出嶄新空間企劃，營運團隊走訪大街小巷，將風格店家、名產介紹與產品帶進「城市客廳」，遊客走下火車透過展覽陳列，了解城市特色。城市願景館提供交流、學習和享受平台，讓等車民眾有更舒適、更有趣休息空間，讓市民有更多元學習公共空間。

市府都發處說，首檔展覽以「Woo五感」為主題，內容包括給民眾最吸睛風景「Woo焦點」、大排長龍等不及嘗鮮「Woo風味」、來逛逛不能不動手的「Woo手感」、讓民眾有所共鳴「Woo迴響」，以及沉浸回憶的「Woo氣味」等，讓民眾用五感體驗認識新嘉義，做為驚呼嘉義Woo Chiayi的開始。

開幕活動驚喜不斷，開場由學生組成的團隊「嘉頌流行」王則量等四人演奏。起風、糕拐狀元糕及鼻孔先生早午餐等知名青創店家到場。開箱環節，設計外送員送上代表嘉義美好的箱子來到城市客廳橋段，在眾人見證下開箱，與觀眾一同Woo嘉義的美好，也在眾人的Wo驚嘆中完成開幕儀式。