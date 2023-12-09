找回「焢窯」記憶 嘉義民雄百人齊焢窯走讀在地文化

找回農村秋收「焢窯」文化記憶，嘉義縣民雄鄉公所今天在鄉內鎮北社區田間舉辦鎮北、三興、豐收3個社區的聯合做伙秋收焢窯暨文化導覽活動，吸引百名社區居民參與體驗，齊找回往日在農村田間與自然共譜的生活日常記憶。

民雄鄉長林于玲表示，看到現場大小朋友一起體驗古早農村田間焢土窯，從堆土窯、燒窯、破窯、悶窯最後開窯收穫美食，並在稻草人陪伴中聽到現場笑聲不斷，自己也感受到秋收後ＤＩＹ的鄉村美食樂趣。

居民在等待開窯期間，嘉義縣家畜疾病防治所、民雄鄉公所與鎮北社區志工，共同帶領於鎮北村做文化導覽走讀，走遍鎮北社區獨有的國姓廟、鄭姓宗祠、三百年七星井、百年榕樹、傳統竹藝阿坤師、百年三合院與牛車路的過往風華。