影／嘉義博茶會今開幕 翁章梁5G車雲海景登場科技感十足

2023高山茶都嘉義博茶會今天開幕，縣長翁章梁站上數發部5G車XR，以科技感十足的阿里山雲海場景登場，讓國內外參展遊客相當驚艷成焦點，展期9天民眾現場報名就能體驗把阿里山獨有的日出、櫻花、晚霞、雲海及紫藤花融入數位科技當中，展現嘉縣將邁入科技農工大縣新里程碑目標。

數發部數產署副署長林俊秀表示，數發部把5G車開來嘉義，讓地方鄉親能體驗到科技不是遙不可及，而是伸手可得的，特地以嘉義5大茶區獨特雲海、櫻花等景觀，讓民眾體驗科技所帶來的感動。

​嘉義博茶會展期今起至12月17日，​今年以茶．生活為主題，推出五大茶區茶席、四雅生活館及咖啡生活野營區等9大展區；今明2天中埔鄉公所更把在博茶會旁的嘉縣客家文化會館加入，舉辦「擂杯甜茶待客訪」吸引親子共同體驗擂茶DIY。

​翁縣長表示，這次嘉義茶生活主題，大家可以看到阿里山高山茶所做的貓沙、茶葉跟啤酒、高梁、威士忌的巧妙結合，更有放入茶葉的枕頭，讓消費者睡眠享受茶鄉的夜晚，五大茶區好茶茶人都在此接待，大家一起品茶談茶。

文觀局長徐佩鈴表示，展區內外超過百攤的嘉義優質茶、咖啡及嘉義優鮮的農特產品，甚至茶服、泡茶器具都能一次購足，舞台區有5G車XR沉浸體驗，每天都有國內外表演團體演出，包括南韓一熹茶會、鄒族原民舞團到優雅弦樂團，型態多元精彩，千萬別錯過。