快訊

108課綱古文爭議吵翻天 葉丙成指「它」才是台灣教育真正問題

亞錦賽／傻眼！日韓打到一半 大巨蛋螢幕全黑還閃現猿象打線

網紅帶食材、加熱工具 機艙廁所自製飛機餐！網驚：怎麼過安檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嘉義博茶會今開幕 翁章梁5G車雲海景登場科技感十足

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
2023高山茶都嘉義博茶會今天開幕，中埔鄉長李碧雲（右）共襄盛舉結合嘉縣客家文化會館辦「擂杯甜茶待客訪」吸引親子共同體驗擂茶DIY。記者呂慧瑜／攝影
2023高山茶都嘉義博茶會今天開幕，中埔鄉長李碧雲（右）共襄盛舉結合嘉縣客家文化會館辦「擂杯甜茶待客訪」吸引親子共同體驗擂茶DIY。記者呂慧瑜／攝影

2023高山茶都嘉義博茶會今天開幕，縣長翁章梁站上數發部5G車XR，以科技感十足的阿里山雲海場景登場，讓國內外參展遊客相當驚艷成焦點，展期9天民眾現場報名就能體驗把阿里山獨有的日出、櫻花、晚霞、雲海及紫藤花融入數位科技當中，展現嘉縣將邁入科技農工大縣新里程碑目標。

數發部數產署副署長林俊秀表示，數發部把5G車開來嘉義，讓地方鄉親能體驗到科技不是遙不可及，而是伸手可得的，特地以嘉義5大茶區獨特雲海、櫻花等景觀，讓民眾體驗科技所帶來的感動。

​嘉義博茶會展期今起至12月17日，​今年以茶．生活為主題，推出五大茶區茶席、四雅生活館及咖啡生活野營區等9大展區；今明2天中埔鄉公所更把在博茶會旁的嘉縣客家文化會館加入，舉辦「擂杯甜茶待客訪」吸引親子共同體驗擂茶DIY。

​翁縣長表示，這次嘉義茶生活主題，大家可以看到阿里山高山茶所做的貓沙、茶葉跟啤酒、高梁、威士忌的巧妙結合，更有放入茶葉的枕頭，讓消費者睡眠享受茶鄉的夜晚，五大茶區好茶茶人都在此接待，大家一起品茶談茶。

文觀局長徐佩鈴表示，展區內外超過百攤的嘉義優質茶、咖啡及嘉義優鮮的農特產品，甚至茶服、泡茶器具都能一次購足，舞台區有5G車XR沉浸體驗，每天都有國內外表演團體演出，包括南韓一熹茶會、鄒族原民舞團到優雅弦樂團，型態多元精彩，千萬別錯過。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

嘉義博茶會今天中埔金蘭農會開幕，南韓金海「一憙茶會」今明展演傳統茶道文化，今與縣長翁章梁合影互送禮留念。記者呂慧瑜／攝影
嘉義博茶會今天中埔金蘭農會開幕，南韓金海「一憙茶會」今明展演傳統茶道文化，今與縣長翁章梁合影互送禮留念。記者呂慧瑜／攝影
2023高山茶都嘉義博茶會今天開幕，一大早「啡嚐嘉義茶鄉走道」區就報名湧入品茶品咖啡人潮。記者呂慧瑜／攝影
2023高山茶都嘉義博茶會今天開幕，一大早「啡嚐嘉義茶鄉走道」區就報名湧入品茶品咖啡人潮。記者呂慧瑜／攝影
2023高山茶都嘉義博茶會今天開幕，縣長翁章梁與主持人站在5G車XR，介紹阿里山5大景與科技結合的體驗感動。記者呂慧瑜／攝影
2023高山茶都嘉義博茶會今天開幕，縣長翁章梁與主持人站在5G車XR，介紹阿里山5大景與科技結合的體驗感動。記者呂慧瑜／攝影
2023高山茶都嘉義博茶會今天開幕，縣長翁章梁與宅意吳雅雯（左）製作專屬博茶會特調的茶飲。記者呂慧瑜／攝影
2023高山茶都嘉義博茶會今天開幕，縣長翁章梁與宅意吳雅雯（左）製作專屬博茶會特調的茶飲。記者呂慧瑜／攝影
2023高山茶都嘉義博茶會今起至12月17日，​以茶．生活為主題，推出五大茶區茶席、四雅生活館及咖啡生活野營區等9大展區，縣長翁章梁（中）與中埔農會總幹事李甯潔（右2）等人一起於茶席品茶。記者呂慧瑜／攝影
2023高山茶都嘉義博茶會今起至12月17日，​以茶．生活為主題，推出五大茶區茶席、四雅生活館及咖啡生活野營區等9大展區，縣長翁章梁（中）與中埔農會總幹事李甯潔（右2）等人一起於茶席品茶。記者呂慧瑜／攝影
2023高山茶都嘉義博茶會今天開幕，品飲生活館入口巨大圓型冰塊滴入茶樹，吸引國內外遊客目光。記者呂慧瑜／攝影
2023高山茶都嘉義博茶會今天開幕，品飲生活館入口巨大圓型冰塊滴入茶樹，吸引國內外遊客目光。記者呂慧瑜／攝影
2023高山茶都嘉義博茶會今天開幕，縣長翁章梁站在5G車XR雲海景登場如置身仙境，與主持人互動吸引目光。記者呂慧瑜／攝影
2023高山茶都嘉義博茶會今天開幕，縣長翁章梁站在5G車XR雲海景登場如置身仙境，與主持人互動吸引目光。記者呂慧瑜／攝影
2023高山茶都嘉義博茶會今天開幕，縣長翁章梁與數發部數產署副署長林俊秀站在5G車XR，以科技感十足的阿里山櫻花場景共同起動開幕。記者呂慧瑜／攝影
2023高山茶都嘉義博茶會今天開幕，縣長翁章梁與數發部數產署副署長林俊秀站在5G車XR，以科技感十足的阿里山櫻花場景共同起動開幕。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 阿里山 茶葉 翁章梁 5G

延伸閱讀

阿里山日出印象音樂會將登場 順遊奮起湖吃美食

翁章梁扛母親參拜 啟發推廟宇無障礙坡道獲386間廟響應

華泰Outlet可望在嘉義高鐵投資 翁章梁：竭誠歡迎

綠營嘉義市分裂未解決…蔡總統率府院大軍壓境 喊要王美惠高票當選

相關新聞

雲林縣第6座親子館麥寮啟用 張麗善揭牌：終於完成最後一塊拼圖

六輕在雲林麥寮設廠，提供穩定就業機會，促使當地人口逐年上升，生育率有提高趨勢，目前0至6歲幼兒達3110人，占全縣總幼兒...

影／嘉義博茶會今開幕 翁章梁5G車雲海景登場科技感十足

2023高山茶都嘉義博茶會今天開幕，縣長翁章梁站上數發部5G車XR，以科技感十足的阿里山雲海場景登場，讓國內外參展遊客相...

在地企業家連13年寒冬送暖 台南沿海2335弱勢民眾受惠

南紡購物中心董事長侯博明創辦侯永都社會福利慈善事業基金會，故鄉在台南北門的他回饋鄉里，每年發放冬令慰問金給弱勢民眾，範圍...

憂心低薪、退休保障不足 雲林千名勞工集結爭取勞權

工鬥團體要求總統參選人正面回應勞動政策改革，為此展開從南到北行腳，今天抵達雲林西螺，雲林縣產業總工會集結1千多名勞工爭取...

經營近30年雲院書城將熄燈 雲林縣府遺憾將持續推閱讀

雲林縣斗六市書店「雲院書城」在地經營近30年，日前宣布中堅西路店將於月底結束營業，縣府文化觀光處長陳璧君今表示遺憾，她表...

不只「爾來了」還有羅馬柱、小天使 台灣府城隍廟獲宮廟博物館認證

台南市政府今天舉辦台灣府城隍廟舉辦「宮廟博物館認證」授證儀式，市長黃偉哲親自出席頒發宮廟博物館認證，表揚廟方積極地推廣廟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。