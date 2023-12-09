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以治水等級改善馬公厝支線 農水署投2.2億改造老舊農水路

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
立法委員蘇治芬今與農業部農田水利署副署長林國華等人至虎尾馬公厝支線現勘，並召開親水友善社區改善工程說明會，會場坐滿了地方鄉親。記者陳苡葳／攝影
立法委員蘇治芬今與農業部農田水利署副署長林國華等人至虎尾馬公厝支線現勘，並召開親水友善社區改善工程說明會，會場坐滿了地方鄉親。記者陳苡葳／攝影

緊鄰高鐵雲林站的農水路虎尾馬公厝支線，原建設體為土堤，曾發生坍塌，由於位置就在當地社區旁，加上附近還有學校，地方多次向立委蘇治芬陳情，經爭取，農業部農田水利署共斥資約2.2億元分期施作改善工程，第1期已完工，今現勘即將開工的第2期，後續包含環境綠美化工程還有3期，整體預計114年中旬完工。

馬公厝支線建造至今已超過50年，堤岸年久失修，多處老化破損，2019年汛期時，崇德國中後方發生渠道坍塌，加上渠底的高層底比附近地面高，具潛在危險性，廉使里長戴國華向蘇治芬陳情須迫切改善，否則災情嚴重將威脅居民生命財產安全。

蘇治芬、農田水利署副署長林國華等人今天至馬公厝支線現勘，並召開親水友善社區說明會；林國華指出，改善工程共分5期，第1期下游段4300萬元現已完工，第2期上游段8千萬元、本月20日開工，第3期第一制水閘門等圳路強化工程3910萬元、正招標中。

蘇治芬說，馬公厝支線改善全線長約1.5公里，包括擋土設施、沿線步道、棧橋、照明及綠美化等，能維持既有灌溉功能，惟其中仍有未利用到的隙地應妥善利用；農水署今回應，將投入6106萬元施作兩期親水友善社區工程，包括布建植栽、建設人行步道等，完成後委託廉使里維護管理。

該工程總經費逾2億元，蘇治芬驚呼「幾乎已經是可以做高速公路的程度了！」顯見工程龐大與中央治水的決心，也讓外界對水利署改觀，未來串接鎮內北港溪河濱公園等其他4項指標性公園建設，虎尾將成最宜居城市。

雲林虎尾重要的農水路馬公厝支線原為土堤，曾發生過坍塌，農業部農田水利署斥資2.2億元分期改善，第1期已完工，後續還有兩期施工及2期綠美化工程，全線預計114年完工。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾重要的農水路馬公厝支線原為土堤，曾發生過坍塌，農業部農田水利署斥資2.2億元分期改善，第1期已完工，後續還有兩期施工及2期綠美化工程，全線預計114年完工。記者陳苡葳／攝影

馬公 蘇治芬 水利署

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