以治水等級改善馬公厝支線 農水署投2.2億改造老舊農水路

緊鄰高鐵雲林站的農水路虎尾馬公厝支線，原建設體為土堤，曾發生坍塌，由於位置就在當地社區旁，加上附近還有學校，地方多次向立委蘇治芬陳情，經爭取，農業部農田水利署共斥資約2.2億元分期施作改善工程，第1期已完工，今現勘即將開工的第2期，後續包含環境綠美化工程還有3期，整體預計114年中旬完工。

馬公厝支線建造至今已超過50年，堤岸年久失修，多處老化破損，2019年汛期時，崇德國中後方發生渠道坍塌，加上渠底的高層底比附近地面高，具潛在危險性，廉使里長戴國華向蘇治芬陳情須迫切改善，否則災情嚴重將威脅居民生命財產安全。

蘇治芬、農田水利署副署長林國華等人今天至馬公厝支線現勘，並召開親水友善社區說明會；林國華指出，改善工程共分5期，第1期下游段4300萬元現已完工，第2期上游段8千萬元、本月20日開工，第3期第一制水閘門等圳路強化工程3910萬元、正招標中。

蘇治芬說，馬公厝支線改善全線長約1.5公里，包括擋土設施、沿線步道、棧橋、照明及綠美化等，能維持既有灌溉功能，惟其中仍有未利用到的隙地應妥善利用；農水署今回應，將投入6106萬元施作兩期親水友善社區工程，包括布建植栽、建設人行步道等，完成後委託廉使里維護管理。