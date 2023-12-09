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嘉義博茶會今登場 南韓茶道展演

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉義博茶會今天中埔金蘭農會開幕，南韓金海「一憙茶會」將登場展演傳統茶道文化，昨天下午先展演一段內容，過程超吸睛！圖／嘉義縣政府提供
嘉義博茶會今天中埔金蘭農會開幕，南韓金海「一憙茶會」將登場展演傳統茶道文化，昨天下午先展演一段內容，過程超吸睛！圖／嘉義縣政府提供

2023嘉義高山茶都博茶會今天盛大開展，昨天韓國金海「一憙茶會」一行22人抵達嘉縣府拜會，由文化觀光局長徐佩鈴熱情接待，開幕會上，將由7至13歲的12名南韓茶人學生，帶來韓國獨特的傳統茶道展演，也為高山茶都會場掀高潮，再增多元與國際連結的樣態。

「有朋自遠方來，不亦樂乎！」徐佩鈴說，高山茶都今年主題「茶。生活」，讓茶在平日不同生活場景展現不同風格，與韓國交流團展演的生活茶禮，由茶道培養一個人生活禮節有著異曲同功之妙。

2023高山茶都。嘉義博茶會，今天起連續9天在中埔農會金蘭分部開展，除有在地產茶社區、茶藝師、茶農外，來自南韓金海的一憙茶會一行師生共22人，開幕典禮將展演傳統韓國茶道，下午展演韓國生活茶禮及禪舞。

一憙茶會指出，生活茶禮是藉喝茶培養禮節，禪舞通過舞者呼吸表現的舞蹈，舞蹈者需極大集中力和耐心，是很具韓國民族文化特色演出，喜歡韓國文化民眾，不要錯過前來觀賞。

文觀局指出，一憙茶會來自韓國金海市，金海市位於韓國東南部，是釜山機場的所在地，茶會成立於2017年，是以兒童為中心茶道團體，有7歲到13歲的茶人，此次交流團由金海市政府旅遊局處長朴仁和領隊，包括會長李美淑等團員22人。

嘉義 南韓

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