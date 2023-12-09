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嘉市推幸福醫護5新政

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
中、低收入戶70歲以上長者免費接種帶狀疱疹疫苗，提供設籍滿1年以上中、低收入戶70歲以上長者免費接種帶狀疱疹疫苗。圖／嘉市府提供
中、低收入戶70歲以上長者免費接種帶狀疱疹疫苗，提供設籍滿1年以上中、低收入戶70歲以上長者免費接種帶狀疱疹疫苗。圖／嘉市府提供

嘉義市政府再度榮獲全國幸福城市，議會日前通過明年市府總預算案，市長黃敏惠為守護孕婦新生兒、老人健康，明年元旦起推出五項幸福醫護新政，包括孕婦產前檢查補助；育齡癌友好孕補助；新生兒篩檢補助；嬰幼兒免費接受口服輪狀病毒疫苗；中、低收入戶70歲以上長者免費接種帶狀疱疹疫苗。

衛生局說，孕婦產前檢查補助，提供設籍嘉市30歲以上孕婦產前檢查費用3500元。育齡（生育年齡）癌友好孕補助計畫，補助設籍嘉市育齡男性罹癌期間，精子冷凍保存1年所需費用，補助療程費用3000元，另補助保管費5000元。至於設籍嘉市育齡婦女罹癌期間，卵子冷凍保存1年所需費用。補助療程費用3萬元，補助保管費5000元，每人合計補助3萬5000元。

新生兒篩檢補助計畫，補助設籍嘉市新生兒篩檢項目：嚴重複合型免疫缺乏症 (SCID)250元；五合一自費檢查（龐貝氏症、典型法布瑞氏症、高雪氏症、黏多醣症第一型、第二型）750元。每人合計補助1000元。

嬰幼兒免費口服輪狀病毒疫苗計畫，提供設籍嘉市出生6個月以下中、低收入戶，及罕見疾病嬰幼兒，在衛生所免費接種。中、低收入戶70歲以上長者免費接種帶狀疱疹疫苗，須設籍滿1年以上。

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