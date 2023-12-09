台南學甲告別淹水 秀昌抽水站啟用

2018年823豪大雨帶來驚人雨量，台南市學甲等多處傳出淹水災情，市府11年投入12.8億元在學甲治水，羊稠厝、宅港、下溪洲、華宗抽水站陸續完工，昨天秀昌抽水站也啟用，明年汛期來臨，學甲人不必擔憂淹水，僅剩2025年將竣工的學甲工業區抽水站，治水就差最後一哩路。

北學甲地區位在排水末端，沒有抽水站，短期暴雨宣洩不及就會積淹水，市府水利局爭取國土署前瞻補助3.9億元，加上配合款1.4億元，工程及用地經費合計5.3億元，興建秀昌抽水站。

秀昌抽水站設置總抽水量每秒20噸抽水機5組，以及1萬5000噸蓄洪量調節池，拓寬A幹線排水斷面，2021年9月10日開工，施工2年2個月後，10月31日完工，調節池周邊還有4公尺寬環池步道，種植物友善環境，兼作休憩場所。

市長黃偉哲指出，2018年823大雨釀災，南學甲有華宗抽水站，北學甲沒有抽水設施，積淹水嚴重，中央挹注經費興建的秀昌抽水站，有效集水範圍140公頃，提升北學甲社區及學甲國中周邊防汛功能，保護聚落約3500人，希望明年汛期用不到，但有備無患總是好的。

黃偉哲表示，為解決水患，11年來在學甲區陸續投資12.8億元興建水利工程，包括羊稠厝、宅港、下溪洲、華宗、秀昌5座抽水站，以及舊頭港與平和部落防護工程，等到2025年學甲工業區抽水站完工就大功告成。

內政部國土管理署副署長於望聖、南市水利局長邱忠川、學甲區長張明寶及在地里長都出席啟用典禮，因為地理位置，由「法源」正名為「秀昌」抽水站，站體結構地下及地上各2層，有別於傳統抽水站，兼具實用及美觀。