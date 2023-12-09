聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南學甲告別淹水 秀昌抽水站啟用

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
台南學甲秀昌抽水站啟用，北學甲不怕淹水，最後就等學甲工業區抽水站完工。記者莊曜聰／攝影
台南學甲秀昌抽水站啟用，北學甲不怕淹水，最後就等學甲工業區抽水站完工。記者莊曜聰／攝影

2018年823豪大雨帶來驚人雨量，台南市學甲等多處傳出淹水災情，市府11年投入12.8億元在學甲治水，羊稠厝、宅港、下溪洲、華宗抽水站陸續完工，昨天秀昌抽水站也啟用，明年汛期來臨，學甲人不必擔憂淹水，僅剩2025年將竣工的學甲工業區抽水站，治水就差最後一哩路。

北學甲地區位在排水末端，沒有抽水站，短期暴雨宣洩不及就會積淹水，市府水利局爭取國土署前瞻補助3.9億元，加上配合款1.4億元，工程及用地經費合計5.3億元，興建秀昌抽水站。

秀昌抽水站設置總抽水量每秒20噸抽水機5組，以及1萬5000噸蓄洪量調節池，拓寬A幹線排水斷面，2021年9月10日開工，施工2年2個月後，10月31日完工，調節池周邊還有4公尺寬環池步道，種植物友善環境，兼作休憩場所。

市長黃偉哲指出，2018年823大雨釀災，南學甲有華宗抽水站，北學甲沒有抽水設施，積淹水嚴重，中央挹注經費興建的秀昌抽水站，有效集水範圍140公頃，提升北學甲社區及學甲國中周邊防汛功能，保護聚落約3500人，希望明年汛期用不到，但有備無患總是好的。

黃偉哲表示，為解決水患，11年來在學甲區陸續投資12.8億元興建水利工程，包括羊稠厝、宅港、下溪洲、華宗、秀昌5座抽水站，以及舊頭港與平和部落防護工程，等到2025年學甲工業區抽水站完工就大功告成。

內政部國土管理署副署長於望聖、南市水利局長邱忠川、學甲區長張明寶及在地里長都出席啟用典禮，因為地理位置，由「法源」正名為「秀昌」抽水站，站體結構地下及地上各2層，有別於傳統抽水站，兼具實用及美觀。

淹水 水利局 黃偉哲

延伸閱讀

國產小型機器人 投入南科一線消防救災

小朋友最愛！南市耶誕「甜蜜童樂會」9日善糖園區登場

學甲人不怕淹水就差最後一哩路 秀昌抽水站完工啟用

台南秀昌抽水站啟用 有效解學甲區積淹水

相關新聞

台南本土登革熱+19例 防疫最後1哩路要注意這件事

南市截至今天下午4時確診19例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為2萬1327例，市長黃偉哲透過環保局清潔車廣播提醒家...

台南醫院新化分院 地方籲增病床、夜診

台南山區約13萬人口是老化特別嚴重地區，目前僅一間衛福部台南醫院新化分院擔負醫療重任，設備老舊窘迫，老人失智腦部退化及骨...

嘉市推幸福醫護5新政

嘉義市政府再度榮獲全國幸福城市，議會日前通過明年市府總預算案，市長黃敏惠為守護孕婦、新生兒、老人健康，明年元旦起推出五項...

台南學甲告別淹水 秀昌抽水站啟用

2018年823豪大雨帶來驚人雨量，台南市學甲等多處傳出淹水災情，市府11年投入12.8億元在學甲治水，羊稠厝、宅港、下...

「楓紅阿里山雲海」 奪阿里山攝影金獎

嘉義縣阿里山國家風景區管理處舉辦阿里山四季之美攝影比賽，歷時近10個月徵件，吸引1774件作品角逐，阿管處公布39件作品...

嘉義博茶會今登場 南韓茶道展演

2023嘉義高山茶都博茶會今天盛大開展，昨天韓國金海「一憙茶會」一行22人抵達嘉縣府拜會，由文化觀光局長徐佩鈴熱情接待，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。