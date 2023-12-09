台南醫院新化分院 地方籲增病床、夜診

台南山區約13萬人口是老化特別嚴重地區，目前僅一間衛福部台南醫院新化分院擔負醫療重任，設備老舊窘迫，老人失智腦部退化及骨科頸、脊椎等退化檢查，必須轉診市區醫院，議員多次提案及立委協助，衛福部同意投入1500萬元修繕，並補助4000萬購買核磁共振等新設備，地方建議加開病床及設立夜間門診等訴求；新化分院表示，醫護人力不足，積極招募，評估明年2月設立夜間門診可行性。

議員余祝青多次提案爭取「新化分院醫療環境優化計畫」，新化分院服務範圍包括新化、左鎮、玉井、楠西、南化、大內、山上、龍崎，爲東台南地區及山區醫療唯一綜合醫院，每月門診平均7千人次以上，但醫療資源不足，林姓病患說，為檢查要轉診到總院太麻煩，就改到奇美或成大醫院看診。

余柷青說，新化分院位在省道台20及國8新化交流道旁，交通便利，南科3期擴建將帶來大量就業人口，目前南科醫院興建案剛起步，至少3、5年才能完工，新化分院有潛力進行醫療量能整合擴充，提供更好醫療擴大服務，包括南科區需求。

立委賴惠員與衛環委員會前天視察新化分院，衛福部允諾挹注1500萬元進行醫療大樓天花板更換、地板晶化、牆壁重新粉刷、改善停車場柏油路面及燈光、病床廁所衛浴設備更新及加裝無障礙設施、復健區重新規畫及硬體環境改善；另補助4000萬元採購核磁共振儀(MRI)，預計明年到位，也會更新購置骨質密度機(DEXA)、128切電腦斷層、全自動眼底攝影儀等。

地方里長要求加開病床及增設夜間門診，新化分院長張耀仁表示，護理人力吃緊身兼多職，病床64床，包括急性病床47床及慢性病床17床，只開40床，除積極招募，因醫院較偏遠也籌備興建員工宿舍，留住人才；宿舍一樓將規畫長照關懷據點提供日間照護。