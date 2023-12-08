劍湖山揪房客助學 12月底前入住「房費提撥200元」照顧弱勢童

劍湖山度假大飯店捐助世界展望會雲林地區扶助兒童，第6次舉辦「揪團住學趣」公益行動，即日起至12月30日止，民眾入住任何房型，飯店將提撥200元作為學童助學金，業者今天招待15名學童至館內體驗壽司DIY，並與他們交流、關心就學情況，場面溫馨，期許他們未來在企業後援下，持續穩定求學。

年僅7歲的李小弟雙親離異，爸爸在外地工作，家中只有他和高齡70歲的曾祖父，雖是典型隔代教養，但因曾祖父身體狀況欠佳、無法工作，2人主要靠社會補助維生，李小弟除了上學，下課後更是一名照顧者。

李小弟年紀雖小但非常懂事，他知道自己必須自立自強，因此努力衝刺課業、成績保持優異，世界展望會專員表示，他放學後會參加學校課後照顧班，及夜光天使活動，把自己照顧好，讓曾祖父少操心，是相當體貼的孩子。

「教育是翻轉孩子生命的關鍵」台灣世界展望會中區區處長胡婉雯說，雲林地區目前服務近1900名兒童及家庭，孩子們是需要更多實質力量，才能穩定就學甚至追尋夢想，而劍湖山度假大飯店自2017年起推出住房公益，累計至今已捐助26萬4965元。

劍湖山度假大飯店總經理曾慶欑、西餐主廚陳世霖今天陪伴受助學童自製日式海苔捲壽司，除了給孩子們機會體驗手作，也嘗嘗自己的手藝，增添信心，並宣告第6次公益行動開跑。

近年受疫情影響，社福單位獲助資源些微浮動，據台灣世界展望會資源發展團隊中區嘉義辦公室統計，雲林地區每年平均1名就學中的學童，約需1萬5000元學雜費，目前約有50人未獲企業或個人長期資助；胡婉雯說，可透過每月定期捐款1000元響應國內助學行動，或每月2000元資助國內兒童，讓孩子安心就學。