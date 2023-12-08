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劍湖山揪房客助學 12月底前入住「房費提撥200元」照顧弱勢童

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
劍湖山度假大飯店響應世界展望會籌募兒童助學金，即日起至12月30日止，民眾入住任何房型，飯店將提撥200元作為捐助款。圖／世界展望會提供
劍湖山度假大飯店響應世界展望會籌募兒童助學金，即日起至12月30日止，民眾入住任何房型，飯店將提撥200元作為捐助款。圖／世界展望會提供

劍湖山度假大飯店捐助世界展望會雲林地區扶助兒童，第6次舉辦「揪團住學趣」公益行動，即日起至12月30日止，民眾入住任何房型，飯店將提撥200元作為學童助學金，業者今天招待15名學童至館內體驗壽司DIY，並與他們交流、關心就學情況，場面溫馨，期許他們未來在企業後援下，持續穩定求學。

年僅7歲的李小弟雙親離異，爸爸在外地工作，家中只有他和高齡70歲的曾祖父，雖是典型隔代教養，但因曾祖父身體狀況欠佳、無法工作，2人主要靠社會補助維生，李小弟除了上學，下課後更是一名照顧者。

李小弟年紀雖小但非常懂事，他知道自己必須自立自強，因此努力衝刺課業、成績保持優異，世界展望會專員表示，他放學後會參加學校課後照顧班，及夜光天使活動，把自己照顧好，讓曾祖父少操心，是相當體貼的孩子。

「教育是翻轉孩子生命的關鍵」台灣世界展望會中區區處長胡婉雯說，雲林地區目前服務近1900名兒童及家庭，孩子們是需要更多實質力量，才能穩定就學甚至追尋夢想，而劍湖山度假大飯店自2017年起推出住房公益，累計至今已捐助26萬4965元。

劍湖山度假大飯店總經理曾慶欑、西餐主廚陳世霖今天陪伴受助學童自製日式海苔捲壽司，除了給孩子們機會體驗手作，也嘗嘗自己的手藝，增添信心，並宣告第6次公益行動開跑。

近年受疫情影響，社福單位獲助資源些微浮動，據台灣世界展望會資源發展團隊中區嘉義辦公室統計，雲林地區每年平均1名就學中的學童，約需1萬5000元學雜費，目前約有50人未獲企業或個人長期資助；胡婉雯說，可透過每月定期捐款1000元響應國內助學行動，或每月2000元資助國內兒童，讓孩子安心就學。

劍湖山度假大飯店第6次響應世界展望會籌募兒童助學金，今天招待雲林地區15名受助學童至館內自製日式海苔捲壽司，孩子們一完成便開心大口品嘗。記者陳苡葳／攝影
劍湖山度假大飯店第6次響應世界展望會籌募兒童助學金，今天招待雲林地區15名受助學童至館內自製日式海苔捲壽司，孩子們一完成便開心大口品嘗。記者陳苡葳／攝影
劍湖山度假大飯店今天招待世界展望會雲林地區受助學童至館內自製日式海苔捲壽司，除了給孩子們機會體驗手作，也嘗嘗自己的手藝，增添信心。記者陳苡葳／攝影
劍湖山度假大飯店今天招待世界展望會雲林地區受助學童至館內自製日式海苔捲壽司，除了給孩子們機會體驗手作，也嘗嘗自己的手藝，增添信心。記者陳苡葳／攝影
劍湖山度假大飯店第6次響應世界展望會籌募兒童助學金，今天招待雲林地區15名受助學童至館內自製日式海苔捲壽司。記者陳苡葳／攝影
劍湖山度假大飯店第6次響應世界展望會籌募兒童助學金，今天招待雲林地區15名受助學童至館內自製日式海苔捲壽司。記者陳苡葳／攝影

飯店 世界展望會 曾祖父

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