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嘉義博茶會明開展 南韓金海「一憙茶會」登場展演茶道

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義博茶會明天中埔金蘭農會開幕，南韓金海「一憙茶會」將登場展演傳統茶道文化，今下午先展演一段內容，過程超吸睛！圖／嘉義縣政府提供
嘉義博茶會明天中埔金蘭農會開幕，南韓金海「一憙茶會」將登場展演傳統茶道文化，今下午先展演一段內容，過程超吸睛！圖／嘉義縣政府提供

2023嘉義高山茶都博茶會明天盛大開展，今天來自韓國金海的「一憙茶會」一行22人，先抵達嘉縣府拜會，由文化觀光局長徐佩鈴熱情接待，開幕會上，將由7至13歲的12名南韓茶人學生，帶來韓國獨特的傳統茶道展演，也為高山茶都會場掀高潮，再增多元與國際連結的樣態。

「有朋自遠方來，不亦樂乎！」徐佩鈴說，高山茶都今年主題是「茶。生活」，讓茶在平日不同的生活場景中展現不同風格，與韓國交流團展演的生活茶禮，由茶道培養一個人的生活禮節有著異曲同功之妙。

2023高山茶都。嘉義博茶會，明天起連續9天在中埔農會金蘭分部開展，除有在地的產茶社區、茶藝師、茶農外，來自南韓金海的一憙茶會一行師生共22人，開幕典禮將展演傳統韓國茶道，下午則展演韓國生活茶禮及禪舞。

一憙茶會指出，生活茶禮是藉喝茶培養禮節，禪舞則通過舞者的呼吸來表現出來的舞蹈，舞蹈者需極大的集中力和耐心，是很具韓國民族文化特色的演出，喜歡韓國文化的民眾，千萬不要錯過前來觀賞。

文觀局指出，一憙茶會來自韓國金海市，金海市位於韓國東南部，是釜山機場的所在地，茶會成立於2017年，是以兒童為中心的茶道團體，有7歲到13歲的茶人，此次交流團由金海市政府旅遊局處長朴仁和領隊，包括會長李美淑及其他團員共22人（老師3名，家長7名，學生12名）。

嘉義博茶會明天中埔金蘭農會開幕，南韓金海「一憙茶會」今天先拜會縣府，由文觀局長徐佩鈴接待，開幕將展演傳統茶道。圖／嘉義縣政府提供
嘉義博茶會明天中埔金蘭農會開幕，南韓金海「一憙茶會」今天先拜會縣府，由文觀局長徐佩鈴接待，開幕將展演傳統茶道。圖／嘉義縣政府提供
嘉義博茶會明天中埔金蘭農會開幕，南韓金海「一憙茶會」今天先拜會縣府，由文觀局長徐佩鈴接待，先預告展演一段傳統茶道。圖／嘉義縣政府提供
嘉義博茶會明天中埔金蘭農會開幕，南韓金海「一憙茶會」今天先拜會縣府，由文觀局長徐佩鈴接待，先預告展演一段傳統茶道。圖／嘉義縣政府提供
嘉義博茶會明天中埔金蘭農會開幕，南韓金海「一憙茶會」將登場展演傳統茶道文化，今下午先展演一段內容，過程超吸睛！圖／嘉義縣政府提供
嘉義博茶會明天中埔金蘭農會開幕，南韓金海「一憙茶會」將登場展演傳統茶道文化，今下午先展演一段內容，過程超吸睛！圖／嘉義縣政府提供

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