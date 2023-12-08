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收費佛心守護偏鄉 台南醫院新化分院核磁共振明年到位

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
衛福部台南醫院新化分院爲東台南地區及山區醫療唯一綜合醫院，衛福部將挹注1500萬元進行設備優化。記者吳淑玲／攝影
衛福部台南醫院新化分院爲東台南地區及山區醫療唯一綜合醫院，衛福部將挹注1500萬元進行設備優化。記者吳淑玲／攝影

台南山區約有13萬人口且是老化特別嚴重的地區，目前僅有一間衛福部台南醫院新化分院擔負醫療重任，但相關設備老舊窘迫，老人失智腦部退化及骨科頸、脊椎等退化檢查，都必須轉診到市區醫院，經議員多次提案及立委協助，衛福部同意投入1500萬元修繕，並補助4000萬購買核磁共振儀等新設備，明年可陸續到位。

台南市議員余祝青在議會多次提案爭取「新化分院醫療環境優化計畫」，新化分院服務範圍包括新化、左鎮、玉井、楠西、南化、大內、山上、龍崎等，爲東台南地區及山區醫療唯一綜合醫院，每月門診平均在7千人次以上，但醫療資源不足，病患為了檢查要轉診到總院太過麻煩，就改到奇美或成大醫院看診了。

余柷青說，新化分院位在台20省道國8新化交流道旁，交通便利，南科3期擴建下將帶來大量就業人口，目前南科醫院興建案剛在起步，至少要3、5年才有機會完工，新化分院有潛力進行醫療量能的整合及擴充，提供更好的醫療擴大服務，抱括南科區的需求。

立委賴惠員與立院衛環委員會昨天視察新化分院，衛福部允諾挹注1500萬元進行醫療大樓天花板更換、地板晶化、牆壁重新粉刷、改善停車場柏油路面及燈光、病床廁所衛浴設備更新及加裝無障礙設施、復健區重新規畫及硬體環境改善；另補助4000萬元採購核磁共振儀(MRI)，預計明年可到位，也會更新購置骨質密度機(DEXA)、128切電腦斷層、全自動眼底攝影儀等。

地方要求加開病床及增設夜間門診，新化分院長張耀仁表示，因護理人力吃緊，都要身兼多職，病床有64床，包括急性病床47床及慢性病床17床，只開到40床，除積極招募外，因醫院較偏遠也籌備興建員工宿舍，以留住人才；宿舍一樓將規畫長照關懷據點提供日間照護。

衛福部台南醫院新化分院爲東台南地區及山區醫療唯一綜合醫院，位在台20省道、鄰近國8新化交流道 ，交通便利。記者吳淑玲／攝影
衛福部台南醫院新化分院爲東台南地區及山區醫療唯一綜合醫院，位在台20省道、鄰近國8新化交流道 ，交通便利。記者吳淑玲／攝影
衛福部台南醫院新化分院長張耀仁率領醫護團隊，守護東台南及山區13萬人口，也支援偏鄉醫療。記者吳淑玲／攝影
衛福部台南醫院新化分院長張耀仁率領醫護團隊，守護東台南及山區13萬人口，也支援偏鄉醫療。記者吳淑玲／攝影
衛福部台南醫院新化分院爲東台南地區及山區醫療唯一綜合醫院，衛福部挹注1500萬元進行設備優化。記者吳淑玲／攝影
衛福部台南醫院新化分院爲東台南地區及山區醫療唯一綜合醫院，衛福部挹注1500萬元進行設備優化。記者吳淑玲／攝影

台南 南科 衛福部 老化

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