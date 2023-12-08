搶救瀕危台語！雲林推出台語有聲書及動畫 深入校園助傳承

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府結合地方文史團體，以縣府多年前出版的繪本「我家的臭阿嬤」及三秀園歷史故事，透過台語配音推出有聲書。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府結合地方文史團體，以縣府多年前出版的繪本「我家的臭阿嬤」及三秀園歷史故事，透過台語配音推出有聲書。記者陳雅玲／攝影

聯合國調查台灣本土語言台語瀕臨絕種，雲林縣府結合地方文史團體，以縣府多年前出版的繪本「我家的臭阿嬤」及三秀園歷史故事，透過台語配音推出有聲書，深入校園用台語說故事，推動台語保存與傳承，今天舉辦台語主題書展及成果發表。

縣府文化觀光處圖資科長陳文祥表示，聯合國及台灣學術界調查顯示，台灣本土語言已達「瀕臨絕種」，其中包含台語，縣府及結合在地文史團隊，將多年前曾發表的繪本「我家的臭阿嬤」透過台語配音推出有聲書，另將三秀園日治時期地方仕紳生活的故事重製「秀園頭家走佗去」台語動畫

陳文祥表示，台語有聲書及動畫結合在地故事與本土語言，將小朋友習以為常的事物，轉化成有趣的動畫內容，將過往的生活樣貌呈現出來，透過志工深入校園及社區、圖書館說故事，讓大、小朋友，甚至是長輩可以沉浸在情境式的故事文本，透過「聽」來學習台語。

縣府的台語推動計畫舉辦逾80場的推廣活動及一場主題書展，吸引近5千人次參與，陳文祥表示，未來將把有聲書、動畫結合校園課程，持續推廣，讓台語不再瀕危。

雲林縣府結合地方文史團體，以縣府多年前出版的繪本「我家的臭阿嬤」及三秀園歷史故事，透過台語配音推出有聲書。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府結合地方文史團體，以縣府多年前出版的繪本「我家的臭阿嬤」及三秀園歷史故事，透過台語配音推出有聲書。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府結合地方文史團體，以縣府多年前出版的繪本「我家的臭阿嬤」及三秀園歷史故事，透過台語配音推出有聲書。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府結合地方文史團體，以縣府多年前出版的繪本「我家的臭阿嬤」及三秀園歷史故事，透過台語配音推出有聲書。記者陳雅玲／攝影

台語 動畫 語言 聯合國

延伸閱讀

雲林兩濕地物種調查 發現未鑑定的魚類新物種

北市消防局、動物園推出繪本月曆 掃QR Code出現有聲書

雲林崙背空氣品質亮紅燈 麥寮電廠減排

人造少女原創戰鬥動畫《Metallic Rogue》釋主預告、視覺圖、追加聲優等大量情報

相關新聞

學甲人不怕淹水就差最後一哩路 秀昌抽水站完工啟用

2018年823豪大雨帶來驚人雨量，台南市多處傳出淹水災情，學甲就是一例，南市府11年投入12.8億元經費治水，羊稠厝、...

小朋友最愛！南市耶誕「甜蜜童樂會」9日善糖園區登場

好玩又有趣的「2024台南市耶誕跨年系列活動」親子場又來囉！9日下午1點半，甜蜜童樂會在善糖文化園區登場，有小青娃劇團帶...

嘉縣公告土地現值明年調幅1.49％ 地王蟬聯價格曝光

嘉義縣最高地價區段，仍是位於朴子市第二市場附近，南通路三段與市西路間山通路兩側店面蟬聯，公告土地現值一平方公尺13萬，換...

扶輪社暖心捐6台運動器材 助嘉縣脊損健身中心今啟用

嘉縣不僅是全國老化最嚴重縣市，身心障礙人口數也達3萬7618人，占全縣總人口數7.7％，全國第3高，為提供身障者更安全友...

樂齡族挑戰科技運動會 90歲阿嬤與黃敏惠「尬車」體力不輸人

嘉義市政府推動樂齡勇壯城，帶動科技運動風氣，上午起2天在港坪體育館舉辦「i嘉科技運動會」，32隊65歲以上勇壯組參賽，平...

阿里山秘境正美 金黃銀杏相遇茶園綠 成石棹民宿區新亮點

阿里山賞茶園銀杏現在黃澄澄正美，秘境就位在嘉義縣竹崎鄉中和村石棹民宿區，霞之道步道南口及櫻之道上方的茶園，這區銀杏葉子已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。