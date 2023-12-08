搶救瀕危台語！雲林推出台語有聲書及動畫 深入校園助傳承

聯合國調查台灣本土語言台語瀕臨絕種，雲林縣府結合地方文史團體，以縣府多年前出版的繪本「我家的臭阿嬤」及三秀園歷史故事，透過台語配音推出有聲書，深入校園用台語說故事，推動台語保存與傳承，今天舉辦台語主題書展及成果發表。

縣府文化觀光處圖資科長陳文祥表示，聯合國及台灣學術界調查顯示，台灣本土語言已達「瀕臨絕種」，其中包含台語，縣府及結合在地文史團隊，將多年前曾發表的繪本「我家的臭阿嬤」透過台語配音推出有聲書，另將三秀園日治時期地方仕紳生活的故事重製「秀園頭家走佗去」台語動畫。

陳文祥表示，台語有聲書及動畫結合在地故事與本土語言，將小朋友習以為常的事物，轉化成有趣的動畫內容，將過往的生活樣貌呈現出來，透過志工深入校園及社區、圖書館說故事，讓大、小朋友，甚至是長輩可以沉浸在情境式的故事文本，透過「聽」來學習台語。

縣府的台語推動計畫舉辦逾80場的推廣活動及一場主題書展，吸引近5千人次參與，陳文祥表示，未來將把有聲書、動畫結合校園課程，持續推廣，讓台語不再瀕危。