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扶輪社暖心捐6台運動器材 助嘉縣脊損健身中心今啟用

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣脊損協會健身中心今天啟用，特多勁教育總監蔡仕淳教導協會理事賴茂子，如何正確使用手臂擴胸開合機。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣脊損協會健身中心今天啟用，特多勁教育總監蔡仕淳教導協會理事賴茂子，如何正確使用手臂擴胸開合機。記者呂慧瑜／攝影

嘉縣不僅是全國老化最嚴重縣市，身心障礙人口數也達3萬7618人，占全縣總人口數7.7％，全國第3高，為提供身障者更安全友善的健身環境，扶輪社捐贈40萬元給嘉縣脊損協會，並購入6台針對全身、手部等律動的運動器材，今天協會健身中心啟用，再次提升社福量能。

國際扶輪台灣總會D3470地區、嘉義西區扶輪社、嘉義扶輪社、嘉義皇家扶輪社及蘆洲重陽扶輪社合捐40萬元，協助嘉縣脊損協會購入針對手部、全身垂直、全身垂直輪椅、手臂開合、手臂滑船及手臂上推下拉等6台律動與核心訓練機。

縣長翁章梁表示，讓身心障礙者設備的充實，及擁更多活動空間，一直是政府做的不足的地方，扶輪社長期幫助縣府非常多，不只有身障者部分，包括行動圖書車、行動醫療車及疫情間更給予很多協助。

翁章梁說，嘉縣脊損協會健身中心的啟用，可看到身心障礙者，因為這些健身器材的進入，增加活動空間，透過固定式器材互動輔助，做到強化身體機能運動，讓全身及手部等各部位的平衡達到提升。

協會常務理事李憲雄表示，協會有140名身心障礙成員，多為下半身癱瘓者居多，健身中心啟用後，將安排每周固定的上課時段，由中正大學專業教練授課，幫忙大家做規律性的定期訓練，提升大家身體機能運動。

「練完臂力，我從輪椅起身速度快很多！」協會理事賴茂子說，從輪椅要爬起身往往都較無力，練完不僅手臂核心力道增，手部酸痛也有改善，他最喜歡的是全身垂直輪椅律動機，不僅可獨自操作，更有效改善腸胃蠕動，盼能再多捐贈此台。

特多勁教育總監蔡仕淳建議，每台機器從各做20下開始訓練，前推後拉、開合動作，持續下力氣會有明顯進步，且設備都搭配智慧系統，記錄每名傷友力量變化，也能得知進步及退步的狀態。

嘉縣脊損協會健身中心今天啟用，特多勁教育總監蔡仕淳教導協會理事賴茂子，如何正確使用等速手臂擴胸開合機。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣脊損協會健身中心今天啟用，特多勁教育總監蔡仕淳教導協會理事賴茂子，如何正確使用等速手臂擴胸開合機。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣脊損協會健身中心今天啟用，由國際扶輪台灣總會D3470地區、嘉義西區扶輪社、嘉義扶輪社、嘉義皇家扶輪社及蘆洲重陽扶輪社合捐40萬，購入6台全身及手部律動與核心訓練機。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣脊損協會健身中心今天啟用，由國際扶輪台灣總會D3470地區、嘉義西區扶輪社、嘉義扶輪社、嘉義皇家扶輪社及蘆洲重陽扶輪社合捐40萬，購入6台全身及手部律動與核心訓練機。記者呂慧瑜／攝影
扶輪社捐贈40萬元給嘉縣脊損協會，購入6台針對全身、手部等律動的運動設備，今天協會健身中心啟用，再次提升社福量能。記者呂慧瑜／攝影
扶輪社捐贈40萬元給嘉縣脊損協會，購入6台針對全身、手部等律動的運動設備，今天協會健身中心啟用，再次提升社福量能。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣脊損協會健身中心今天啟用，縣長翁章梁體驗手部律動運動機，直呼這台他很喜歡，能放鬆肩頸。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣脊損協會健身中心今天啟用，縣長翁章梁體驗手部律動運動機，直呼這台他很喜歡，能放鬆肩頸。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣脊損協會健身中心今天啟用，由國際扶輪台灣總會D3470地區、嘉義西區扶輪社、嘉義扶輪社、嘉義皇家扶輪社及蘆洲重陽扶輪社合捐40萬，購入6台全身及手部律動與核心訓練機。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣脊損協會健身中心今天啟用，由國際扶輪台灣總會D3470地區、嘉義西區扶輪社、嘉義扶輪社、嘉義皇家扶輪社及蘆洲重陽扶輪社合捐40萬，購入6台全身及手部律動與核心訓練機。記者呂慧瑜／攝影

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