國產小型機器人 投入南科一線消防救災

中央社／ 台南8日電

為提升火災事故現場消防人員安全救援係數，台南市消防局採購台製遙控科技裝備「無人機」、「移動式遙控砲塔」，已配置轄內有南部科學園區的第四救災救護大隊南科消防分隊。

台南市消防局今年採購的這組「消防機器人」，配置位於新市、善化及安定轄內有南部科學園區的四大隊南科分隊。台南市長黃偉哲今天也前往消防局視察台製小型消防機器人展演，期待充實遙控科技裝備，提升消防救災安全。

黃偉哲表示，火警發生大家都希望消防員能在更安全環境下撲滅火災、搶救生命。這次展演台製國內消防機器人，使用國產零組件，不僅維修期短且造價相對便宜，可說是台灣榮耀。藉由今天展演讓各界看到台灣工業製造實力，以及優秀消防救災搶險能力。

黃偉哲說，自台南縣市合併升格直轄市以來，對於消防同仁救災裝備一向重視與支持，任內編列預算新台幣4億餘元採購各式救災設備。目前消防中、分隊救災人員全面配發2套消防衣、高空監控用無人機及救災現場遠端監控系統等，有效提升執勤安全係數。

消防局說明，隨現代化高科技建築物越發大型，以及內部構造錯綜複雜，一旦發生火災各式危險樣態救災現場層出不窮，現場救援困難度直線上升，對於消防人員的體技能挑戰逐年遞增。特別是在有倒塌、崩塌危險鋼結構建築物執行危險性救災行動，透過各式消防救災科技裝備輔助，不僅是全球救災趨勢，也讓消防同仁能安全執行救災任務。

黃偉哲 火災 南科

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