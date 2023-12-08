台南秀昌抽水站啟用 有效解學甲區積淹水

斥資新台幣5億3000萬元的台南市學甲區秀昌抽水站，今天完工啟用。台南市長黃偉哲表示，學甲當地整體防洪排水將更完善，也可有效解決積淹水問題。

黃偉哲今天主持秀昌抽水站完工啟用典禮指出，2018年「0823」大雨，相對有抽水站的南學甲，無抽水設施的北學甲積淹水相對嚴重，秀昌抽水站有效集水範圍達140公頃，可保護約3500人，將提升北學甲社區及學甲國中一帶防汛功能。

台南市政府發布新聞稿指出，學甲法源排水區因下水道局部瓶頸造成系統上游溢淹，下游出口則受外水位（北學甲排水）過高影響，無法有效排水，若遇上短延時強降雨，社區容易積淹水。

秀昌抽水站建置完成後，透過機械抽排內水，加上同時興建0.94公頃、蓄洪量1萬5000立方公尺的雨水調節池，當外水位過高時可先積蓄積雨水，待外水消退後再排出，有效解決學甲市區積淹水困擾。

秀昌抽水站體結構包含地下及地上各2層，外觀頗具現代感，有別於傳統抽水站，兼具實用及美觀。調節池周邊植物生態著重友善環境，4公尺寬環池步道為當地民眾提供休憩場域。