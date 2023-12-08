快訊

台北市這條巷子紅到國外 原因與12年前這部台灣偶像劇有關

「那不是我們同學嗎？」 美槍擊死亡教授來自台灣 海大校友震驚

中南海「聽床師」？解讀外媒獨家「秦剛已死」

台南秀昌抽水站啟用 有效解學甲區積淹水

中央社／ 台南8日電

斥資新台幣5億3000萬元的台南市學甲區秀昌抽水站，今天完工啟用。台南市長黃偉哲表示，學甲當地整體防洪排水將更完善，也可有效解決積淹水問題。

黃偉哲今天主持秀昌抽水站完工啟用典禮指出，2018年「0823」大雨，相對有抽水站的南學甲，無抽水設施的北學甲積淹水相對嚴重，秀昌抽水站有效集水範圍達140公頃，可保護約3500人，將提升北學甲社區及學甲國中一帶防汛功能。

台南市政府發布新聞稿指出，學甲法源排水區因下水道局部瓶頸造成系統上游溢淹，下游出口則受外水位（北學甲排水）過高影響，無法有效排水，若遇上短延時強降雨，社區容易積淹水。

秀昌抽水站建置完成後，透過機械抽排內水，加上同時興建0.94公頃、蓄洪量1萬5000立方公尺的雨水調節池，當外水位過高時可先積蓄積雨水，待外水消退後再排出，有效解決學甲市區積淹水困擾。

秀昌抽水站體結構包含地下及地上各2層，外觀頗具現代感，有別於傳統抽水站，兼具實用及美觀。調節池周邊植物生態著重友善環境，4公尺寬環池步道為當地民眾提供休憩場域。

淹水 黃偉哲

延伸閱讀

台南岸內影視基地、崑山科大 簽署合作備忘錄

半導體女王蘇姿丰父拜會南市府 樂見AMD與台積電更多合作

台南400形象影片曝光 黃偉哲：創造下一個燦爛的400年

870天工程 台南志開實小重建今啟用 學生:新校舍很舒適

相關新聞

守護孕婦、新生兒、老人...5項醫護新政 嘉義市明年元旦上路

嘉義市政府再度榮獲全國幸福城市，議會日前通過明年市府總預算案，市長黃敏惠為守護孕婦、新生兒、老人健康，明年元旦起推出五項...

影／嘉義縣限時漁村景觀 「烏魚瀑布」再現

烏魚季登場，嘉義縣是烏魚養殖重要產地，面積逾200公頃，年產量近900公噸，是頂極烏魚子生產基地，今年量少質優，沿海布袋...

樂齡族挑戰科技運動會 90歲阿嬤與黃敏惠「尬車」體力不輸人

嘉義市政府推動樂齡勇壯城，帶動科技運動風氣，上午起2天在港坪體育館舉辦「i嘉科技運動會」，32隊65歲以上勇壯組參賽，平...

阿里山秘境正美 金黃銀杏相遇茶園綠 成石棹民宿區新亮點

阿里山賞茶園銀杏現在黃澄澄正美，秘境就位在嘉義縣竹崎鄉中和村石棹民宿區，霞之道步道南口及櫻之道上方的茶園，這區銀杏葉子已...

南市公布第2批高風險駕駛 4人因違停、不禮讓行人致人於死

為提升交通安全友善空間，台南市制定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，透過主動公開高風險駕駛事件資訊維護交通安全，交通局今天...

新冠肺炎死亡344例 南市鼓勵長輩打施苗可領500元禮券

今年入冬以來亞洲各國呼吸道傳染病猖獗，各大都市醫院人滿為患，除了流行性感冒及呼吸道融合病毒、黴漿菌之外，Covid-19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。