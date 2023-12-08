台南「岸內影視基地」、私立崑山科技大學今天簽署產學合作備忘錄（MOU），雙方將以產學合作、人才挹注，共同連結台南在地影視業和學界。

台南「岸內影視基地」、崑山科大的產學合作備忘錄，由台南市長黃偉哲、崑大校長李天祥今天共同簽署，期盼奠下台灣影視業更好里程碑。

黃偉哲表示，台南「岸內影視基地」近年已略具規模，至少有9部戲在基地拍攝，不管是電視或電影都相當受歡迎，叫好又叫座。

黃偉哲說，台南「岸內影視基地」和崑山科大合作，將可提供學生實際操持電影，了解電影工業及戲劇產業運作，拔擢及訓練人才，他期待基地和劇組、學校共同合作，讓2024「台南400」綻放璀璨花朵。

李天祥表示，透過這次合作，台南影視資源共享，校方未來將開設影視實務課程，擴展人才學習場域，挹注影視產業人力，共創台南影視產業共榮。

台南市政府發布新聞稿指出，位於台南市鹽水區的「岸內影視基地」，原是百年歷史的岸內糖廠，是台灣首座由中央、地方合作發展的影視基地，基地內有2座時代場景，分別是清代漢人市街、日治時期至戰後初期場景。

台南「岸內影視基地」民國107年迄今，產出9部電視劇、2部電視節目及1部電影，包括「斯卡羅」、「嘉慶君遊台灣」等。