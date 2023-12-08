雲林崙背空氣品質亮紅燈 麥寮電廠減排

受大氣環境風場偏東風影響且西半部位處背風側，擴散條件不佳，雲林縣崙背鄉測站今天上午9時空氣品質顯示為紅色警戒，環保局啟動防制應變作為，麥寮電廠機組2機組友善減排。

根據環境部空氣品質監測網顯示，雲林縣崙背鄉測站空氣品質指標（AQI）為152，達到紅色警戒，對所有族群不健康。

雲林縣環保局表示，昨天起受大氣環境風場偏東風影響且西半部位處於背風側，擴散條件不佳，導致污染物容易累積，今天崙背、麥寮及台西地區空氣品質不佳，崙背測站更達紅色警戒程度。

雲縣環保局立即啟動各項應變防制工作，更針對營建工程，啟動雲嘉南高屏聯合稽查作業。

雲林縣環保局通知縣內固定污染源公私場所執行應變防制措施，並通知測站周邊30大營建工程，加強裸露地表覆蓋及減少造成擾動揚塵作業等防制措施，同時執行街塵洗掃作業，此外麥寮電廠機組2機組友善減排。

雲林縣環保局呼籲民眾避免外出及劇烈戶外活動，若必要外出時，也應配戴口罩加強個人防護。