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樂齡族挑戰科技運動會 90歲阿嬤與黃敏惠「尬車」體力不輸人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府推動樂齡勇壯城，帶動科技運動風氣，上午起2天在港坪體育館舉辦「i嘉科技運動會」，32隊65歲以上勇壯組參賽，平均年齡70.9歲。圖／嘉市府提供
嘉義市政府推動樂齡勇壯城，帶動科技運動風氣，上午起2天在港坪體育館舉辦「i嘉科技運動會」，32隊65歲以上勇壯組參賽，平均年齡70.9歲。圖／嘉市府提供

嘉義市政府推動樂齡勇壯城，帶動科技運動風氣，上午起2天在港坪體育館舉辦「i嘉科技運動會」，32隊65歲以上勇壯組參賽，平均年齡70.9歲，最年長90歲阿嬤薛鄭鶴勇壯，與市長黃敏惠PK智慧電刷車舟，踩踏板身手矯健；明天活力組接力登場，共有24隊18至64歲職場團隊參賽。

19名80歲以上選手參賽，最年長育英里90歲薛鄭鶴，第2次參加運動會，開心告訴市長，「年紀體力不如以往，但運動讓我快樂健康」，許多長輩說，沒參加過運動會，報名後成為大家茶餘飯後話題，督促練體力爭取好成績，雖志在參加，但長輩們認真好勝，拚團體競賽好成績。

數位發展部因應國際賽會科技化趨勢，將我國數位科技應用展現新現代五項科技運動會，衛生局模擬科技運動會規格，請廠商將運動設備搬到嘉市。共6項競賽：「太空救援」、「星際尋航」，考驗參賽者肌耐力、專注力、反應力、身體協調與認知能力；「精準握氣球」測試手握力；「激流泛舟」，感受３Ｄ場景與實際划槳運動回饋，考驗肌耐力、反應力；「智能地墊」，考驗反應力、敏捷；「智慧電刷車舟」，考驗心肺能力與大腿肌力。

黃敏惠說，嘉市全國規律性運動成績名列前茅，幼兒園運動會日前才結束，緊接著i嘉科技運動會登場，守護市民健康、預防肌少病，推廣「火肌舞」，明年3月挑戰千人同時高抬腿金氏世界紀錄；i嘉科技運動會透過科技設備及雲端數據讓運動更精準有效率。

衛生局推動「樂活健身銀肌勵」計畫，規畫6種運動場域，6處銀髮健身俱樂部、10個社區彈力繩肌力訓練、8家健身房、10個好十肌社區推廣點、3條尋寶路線健走活動及居家自主運動等，集滿12點可兌換500元運動折價券，用於與衛生局合作運動場域折抵學費、月費，集點活動31日止，請把握最後時間。

嘉義市政府推動樂齡勇壯城，帶動科技運動風氣，上午起2天在港坪體育館舉辦「i嘉科技運動會」，32隊65歲以上勇壯組參賽，平均年齡70.9歲。圖／嘉市府提供
嘉義市政府推動樂齡勇壯城，帶動科技運動風氣，上午起2天在港坪體育館舉辦「i嘉科技運動會」，32隊65歲以上勇壯組參賽，平均年齡70.9歲。圖／嘉市府提供
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嘉義市政府推動樂齡勇壯城，帶動科技運動風氣，上午起2天在港坪體育館舉辦「i嘉科技運動會」，32隊65歲以上勇壯組參賽，平均年齡70.9歲。圖／嘉市府提供
嘉義市政府推動樂齡勇壯城，帶動科技運動風氣，上午起2天在港坪體育館舉辦「i嘉科技運動會」，32隊65歲以上勇壯組參賽，平均年齡70.9歲。圖／嘉市府提供
嘉義市政府推動樂齡勇壯城，帶動科技運動風氣，上午起2天在港坪體育館舉辦「i嘉科技運動會」，32隊65歲以上勇壯組參賽，平均年齡70.9歲。圖／嘉市府提供
嘉義市政府推動樂齡勇壯城，帶動科技運動風氣，上午起2天在港坪體育館舉辦「i嘉科技運動會」，32隊65歲以上勇壯組參賽，平均年齡70.9歲。圖／嘉市府提供

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