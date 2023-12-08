阿里山秘境正美 金黃銀杏相遇茶園綠 成石棹民宿區新亮點

阿里山賞茶園銀杏現在黃澄澄正美，秘境就位在嘉義縣竹崎鄉中和村石棹民宿區，霞之道步道南口及櫻之道上方的茶園，這區銀杏葉子已漸轉為金黃色，茶園綠與銀杏黃的相遇，景致秀麗，吸引許多遊客造訪拍美照。

阿里山國家風景區管理處幾年前開始引進銀杏，在阿里山鄉樂野村頂湖地區種植，目前已逐漸成林；而石棹民宿區因雲海琉璃光遠近馳名，這區銀杏茶園的茶農7、8年前在茶園自發性種植銀杏，採混合造林，細心照料下也漸成林。