阿里山秘境正美 金黃銀杏相遇茶園綠 成石棹民宿區新亮點
阿里山賞茶園銀杏現在黃澄澄正美，秘境就位在嘉義縣竹崎鄉中和村石棹民宿區，霞之道步道南口及櫻之道上方的茶園，這區銀杏葉子已漸轉為金黃色，茶園綠與銀杏黃的相遇，景致秀麗，吸引許多遊客造訪拍美照。
阿里山國家風景區管理處幾年前開始引進銀杏，在阿里山鄉樂野村頂湖地區種植，目前已逐漸成林；而石棹民宿區因雲海琉璃光遠近馳名，這區銀杏茶園的茶農7、8年前在茶園自發性種植銀杏，採混合造林，細心照料下也漸成林。
中和村長洪銀盛表示，民宿區的銀杏是民間自行混合造林，已逐漸成林，銀杏茶園位在阿管處石棹資訊站前方的「霞之道」入口，而隔一條路就是接「櫻之道」，今年銀杏更美了，賞茶園銀杏遊客增加許多，已成石棹賞銀杏的新亮點。
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