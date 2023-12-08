快訊

炎亞綸被控性侵未成年人 高檢署不起訴確定

美內華達大學槍擊案釀3死！死者全是老師 凶嫌曾應徵教授未獲聘

阿里山秘境正美 金黃銀杏相遇茶園綠 成石棹民宿區新亮點

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣石棹民宿區櫻之道上方的銀杏茶園，目前迷人景致盡收眼底。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣石棹民宿區櫻之道上方的銀杏茶園，目前迷人景致盡收眼底。記者呂慧瑜／攝影

阿里山賞茶園銀杏現在黃澄澄正美，秘境就位在嘉義縣竹崎鄉中和村石棹民宿區，霞之道步道南口及櫻之道上方的茶園，這區銀杏葉子已漸轉為金黃色，茶園綠與銀杏黃的相遇，景致秀麗，吸引許多遊客造訪拍美照。

阿里山國家風景區管理處幾年前開始引進銀杏，在阿里山鄉樂野村頂湖地區種植，目前已逐漸成林；而石棹民宿區因雲海琉璃光遠近馳名，這區銀杏茶園的茶農7、8年前在茶園自發性種植銀杏，採混合造林，細心照料下也漸成林。

中和村長洪銀盛表示，民宿區的銀杏是民間自行混合造林，已逐漸成林，銀杏茶園位在阿管處石棹資訊站前方的「霞之道」入口，而隔一條路就是接「櫻之道」，今年銀杏更美了，賞茶園銀杏遊客增加許多，已成石棹賞銀杏的新亮點。

嘉義縣石棹民宿區櫻之道上方的銀杏茶園。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣石棹民宿區櫻之道上方的銀杏茶園。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣石棹民宿區櫻之道上方的銀杏茶園，目前迷人景致盡收眼底。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣石棹民宿區櫻之道上方的銀杏茶園，目前迷人景致盡收眼底。記者呂慧瑜／攝影

阿里山 國家風景區

延伸閱讀

怦然心動！楓紅阿里山雲海 奪下阿里山四季之美攝影賽金獎

阿里山日出印象音樂會將登場 順遊奮起湖吃美食

台南2026擬不供一次性備品 飯店、民宿做法曝光

到阿里山開店機會來了！ 沼平車站4間賣店標租

相關新聞

守護孕婦、新生兒、老人...5項醫護新政 嘉義市明年元旦上路

嘉義市政府再度榮獲全國幸福城市，議會日前通過明年市府總預算案，市長黃敏惠為守護孕婦、新生兒、老人健康，明年元旦起推出五項...

影／嘉義縣限時漁村景觀 「烏魚瀑布」再現

烏魚季登場，嘉義縣是烏魚養殖重要產地，面積逾200公頃，年產量近900公噸，是頂極烏魚子生產基地，今年量少質優，沿海布袋...

阿里山秘境正美 金黃銀杏相遇茶園綠 成石棹民宿區新亮點

阿里山賞茶園銀杏現在黃澄澄正美，秘境就位在嘉義縣竹崎鄉中和村石棹民宿區，霞之道步道南口及櫻之道上方的茶園，這區銀杏葉子已...

南市公布第2批高風險駕駛 4人因違停、不禮讓行人致人於死

為提升交通安全友善空間，台南市制定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，透過主動公開高風險駕駛事件資訊維護交通安全，交通局今天...

新冠肺炎死亡344例 南市鼓勵長輩打施苗可領500元禮券

今年入冬以來亞洲各國呼吸道傳染病猖獗，各大都市醫院人滿為患，除了流行性感冒及呼吸道融合病毒、黴漿菌之外，Covid-19...

嘉市陳澄波雕塑遷移案 議會、嘉美館看法分歧

美術巨擘陳澄波的外孫、雕塑家蒲浩明近30年前創作陳全身像雕塑作品，現位於嘉義市文化局草坪，近期有議員提案請市府將雕塑遷到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。