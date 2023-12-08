新冠肺炎死亡344例 南市鼓勵長輩打施苗可領500元禮券

今年入冬以來亞洲各國呼吸道傳染病猖獗，各大都市醫院人滿為患，除了流行性感冒及呼吸道融合病毒、黴漿菌之外，Covid-19仍方興未艾，台南市衛生局表示，今年截至12月7日嚴重特殊傳染性肺炎（併發症）共計2621例，其中65歲以上死亡個案數為344例。

隨著新冠肺炎病毒株變異，確診後仍有併發症及死亡風險，接種疫苗不僅是保護自己，更是守護身邊人的一道重要防線，滿6個月即可接種COVID-19 Moderna XBB.1.5疫苗，呼籲今年度尚未接種新冠肺炎XBB疫苗的市民，盡早前往接種。

50至64歲民眾自112年12月1日起至112年12月31日接種COVID-19 XBB.1.5疫苗，可領取禮品1份，請於接種完成後持「健保卡、接種紀錄卡」於合約院所或接種區的衛生所（上班時間內）領取截止日至113年1月5日止。

65歲以上民眾自112年9月26日起至112年12月31日接種COVID-19 XBB.1.5疫苗，可領取500元禮券（或等值禮品）1份及家用快篩試劑10劑，請於接種完成後持「身分證、印章、健保卡、接種紀錄卡」於合約院所或接種區的衛生所（上班時間內）領取家用快篩試劑及禮券，領取截止日至113年1月5日止。

台南市民可至台南打疫苗平台進行COVID-19疫苗預約(網址：https://health-reservation.tainan.gov.tw/ )，或聯繫合約院所、衛生所確認隨到隨打時段。