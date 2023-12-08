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嘉市陳澄波雕塑遷移案 議會、嘉美館看法分歧

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市有議員提案將文化局廣場草坪的陳澄波雕塑移至嘉市立美術館，市府認為暫不宜遷移位置。記者魯永明／ 攝影
嘉義市有議員提案將文化局廣場草坪的陳澄波雕塑移至嘉市立美術館，市府認為暫不宜遷移位置。記者魯永明／ 攝影

美術巨擘陳澄波的外孫、雕塑家蒲浩明近30年前創作陳全身像雕塑作品，現位於嘉義市文化局草坪，近期有議員提案請市府將雕塑遷到嘉市立美術館廣場，以增添美術館獨特風格。不過嘉美館指出，目前與望向山林戶外美術館結合一起，兩者有相關，不宜遷移。

嘉市文化局1994年舉行陳澄波出生100年紀念畫展，隔年蒲浩明製作陳澄波銅像，名為「我是油彩的化身」，費用由文化局募款支付，當時沒有公共藝術設置條例，此僅為戶外雕塑的概念，2017年移置文化局音樂廳旁草坪，設置概念取自他繪畫的精神核心「望向山林」；2019年市長黃敏惠在雕塑旁揭幕望向山林戶外美術館，兩者形成共同裝設。

市議員黃露慧、黃大祐一起在議會定期會提案，要求市府將陳澄波雕塑遷移到市立美術館的廣場，因美術館啟用一段時間，成為熱門拍照打卡景點，陳澄波雕塑遷移到美術館外廣場，不僅符合代表嘉市畫家陳澄波身分，增添美術館獨特風格，獲議會大會通過。

市立美術館表示，陳澄波（1895年至1947年）是首名以油畫入選日本帝展的台灣人，也是台灣近代美術發展重要先驅，市府將每年2月2日訂為「陳澄波日」，緬懷一生對台灣的愛發揚其藝術價值。

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