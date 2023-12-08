嘉市陳澄波雕塑遷移案 議會、嘉美館看法分歧

美術巨擘陳澄波的外孫、雕塑家蒲浩明近30年前創作陳全身像雕塑作品，現位於嘉義市文化局草坪，近期有議員提案請市府將雕塑遷到嘉市立美術館廣場，以增添美術館獨特風格。不過嘉美館指出，目前與望向山林戶外美術館結合一起，兩者有相關，不宜遷移。

嘉市文化局1994年舉行陳澄波出生100年紀念畫展，隔年蒲浩明製作陳澄波銅像，名為「我是油彩的化身」，費用由文化局募款支付，當時沒有公共藝術設置條例，此僅為戶外雕塑的概念，2017年移置文化局音樂廳旁草坪，設置概念取自他繪畫的精神核心「望向山林」；2019年市長黃敏惠在雕塑旁揭幕望向山林戶外美術館，兩者形成共同裝設。

市議員黃露慧、黃大祐一起在議會定期會提案，要求市府將陳澄波雕塑遷移到市立美術館的廣場，因美術館啟用一段時間，成為熱門拍照打卡景點，陳澄波雕塑遷移到美術館外廣場，不僅符合代表嘉市畫家陳澄波身分，增添美術館獨特風格，獲議會大會通過。

市立美術館表示，陳澄波（1895年至1947年）是首名以油畫入選日本帝展的台灣人，也是台灣近代美術發展重要先驅，市府將每年2月2日訂為「陳澄波日」，緬懷一生對台灣的愛發揚其藝術價值。