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無障礙參拜 嘉縣386座寺廟獲認證

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉縣長翁章梁推動全縣友善寺廟坡道政策，昨天在中埔鄉四十九庄保安宮舉辦標章掛牌，翁縣長推著縣殘障福利推動協會常務監事陳碧珠，到香爐前插香，確保無障礙設施完善。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁推動全縣友善寺廟坡道政策，昨天在中埔鄉四十九庄保安宮舉辦標章掛牌，翁縣長推著縣殘障福利推動協會常務監事陳碧珠，到香爐前插香，確保無障礙設施完善。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣長翁章梁的母親生前行動不便，到寺廟上香難以入廟，讓他上任後推動友善寺廟坡道政策，致力改善傳統寺廟階梯、門檻及高低落差。縣府昨天辦友善寺廟掛牌儀式，指出截至昨天全縣421座立案寺廟，已386座符合友善寺廟認證，達成率91.7%，盼身障人士或長輩、家長推嬰兒車都能方便入廟參拜祈福。

民政處長楊健人表示，友善寺廟政策獲各大寺廟響應，特別訂定專案計畫補助，但部分寺廟礙於空間、習俗等問題未能設置坡道，也持續派員積極輔導及鼓勵。

翁章梁到中埔鄉四十九庄保安宮，出席友善寺廟掛牌儀式暨2023年績優宗教團體表揚活動，提到母親晚年坐輪椅，有次他推母親到新港1間廟宇遇階梯難以入廟，為完成老人家想拿香拜神明，還特別請2名地方朋友來幫忙將母親抬進廟內。

翁也說，剛推行廟宇無障礙坡道時遇到廟方疑慮影響整體外觀、要問神明擲到聖筊才可做等許多問題，目前全縣剩35座廟宇未施作，民政處努力與廟方及神明擲筊溝通中。

縣府昨頒發21座新增友善寺廟標章，及7座寺廟績優宗教團體獎，包括新港奉天宮、溪北六興宮、朴子配天宮、梅山玉虛宮、溪口開元殿、水上奉天宮濟公廟、璿宿上天宮，都是長期在教育文化、福利服務等領域投入。

神明 新港奉天宮 翁章梁

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