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雲林基督教醫院獲贈新輪椅 院方：真的很需要！

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣二崙鄉田尾聖濟堂主委李日昇（左二）今天捐贈30部輪椅給基督教醫院，副院長楊文榮（左一）代表受贈。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙鄉田尾聖濟堂主委李日昇（左二）今天捐贈30部輪椅給基督教醫院，副院長楊文榮（左一）代表受贈。記者陳苡葳／攝影

雲林縣二崙鄉田尾聖濟堂今天捐贈30部輪椅給基督教醫院，院方苦笑直說「真的很需要這批新輪椅！」因為院內輪椅遺失率高，加上部分已屆使用年限，今獲贈就能立即汰舊換新，彌補缺口，讓來看診的病患受益。

雲林基督教醫院大廳今天充滿溫馨氣氛，田尾聖濟堂長期關心偏鄉醫療資源，最近得知院方需要一批新輪椅，二話不說立即籌資採購每部要價數千元以上的輪椅，主委李日昇今天代表致贈，副院長楊文榮受贈時表達感謝之意。

由於經常有病患借了忘記還，以致雲林基督教醫院的輪椅遺失率高，楊文榮說，一部分是因為使用頻率高，年限已到不得不汰除，新輪椅剛好可以補上需求，提供就醫長者或行動不便民眾借用。

李日昇說，雖然聖濟堂來自鄉下，但自己很清楚小地方資源匱乏，輪椅對長者或行動不便者而言是必要輔具，因此匯聚十方大德愛心購置並捐贈給醫院，希望盡綿薄之力關懷弱勢，也影響社會善的能量。

輪椅 雲林 愛心 偏鄉

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