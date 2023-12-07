台南本土登革熱+17 衛生局籲防疫最後一哩路善用殺蟲劑

台南市截至今天下午4時確診17例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例2萬1308例，今日17例分別為北區4例，中西區及仁德區各3例，東區、安平區、永康區、歸仁區、關廟區、麻豆區及善化區各1例，年齡介於26歲至82歲。

市長黃偉哲表示，近期受大陸高壓籠罩影響，日夜溫差大，天氣轉涼時，病媒蚊也會躲到家戶內避寒，市民朋友除應注意保暖，也應提高警覺加強自身防蚊措施，病媒蚊習性喜歡躲藏於潮濕、陰暗、不通風之處。

建議善用噴霧殺蟲劑針對家中樓梯間、浴廁內、櫥櫃內、桌腳下，戶外可向屋後溝、防火巷、倉庫等陰暗處等做重點噴灑。室內噴灑前記得關窗，食物、蔬果要加蓋，小孩及寵物也需遠離，從內至外噴灑，噴灑完人員離開，密閉約半小時後再進入開窗換氣，如此可多增加一層防範，保護自己和家人的健康。

黃偉哲提醒，為加強登革熱防治成效，鼓勵領有公所發給殺蟲劑的市民妥善利用，消滅病媒蚊，市府辦理殺蟲劑空瓶兌換活動，活動時間至12月15日或區公所兌換完畢為止，市民朋友可持區公所發給的殺蟲劑空罐至區公所再換一瓶殺蟲劑或洗碗精，數量有限，歡迎大家踴躍前往兌換，共同消滅登革熱病媒蚊，守護我們的臺南健康家園。