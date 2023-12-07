快訊

曝曾聯繫郭台銘「但語音信箱」 趙少康喊回來吧：集中選票為大局

維修費超乎想像 專家點名這6家電「耗電容易壞」：千萬別買

台南醫院新化分院優化有著落 將投入5500萬元改善

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
衛福部台南醫院新化分院優化有著落，將投入5500萬元改善。圖／賴惠員服務處提供
衛福部台南醫院新化分院優化有著落，將投入5500萬元改善。圖／賴惠員服務處提供

衛福部台南醫院新化分院扮演山區醫療重任，相關設備窘迫，立法院衛環委員會立委賴惠員今邀官員下鄉勘查，衛福部次長王必勝允諾投入1500萬元修繕，同時同意增加將近四千萬諸如核磁共振等新設備，增加新化分院服務量能。

賴惠員說，今天衛環委員會排定視察台南醫院「新化分院醫療環境優化計畫」，該計畫源於台南市山區醫療資源相對缺乏，她身為醫界眷屬，為照顧偏遠地區鄉親就近看病，大力爭取該分院環境優化。除王必勝，南市衛生局長蘇世斌、市議員余柷青、郭鴻儀、黃肇輝也出席關心。

賴惠員表示，針對分院停車場及就醫環境優化進行修繕工程，王必勝允諾提撥修繕經費約1500萬元，經爭取，王必勝也承諾，為增加新化分院的服務量能，同意增加將近4000萬元諸如核磁共振等新設備經費撥付予新化分院。

她說，雖然爭取到上述經費遠不如新建大型醫院動輒數十億，但經費花在刀口上更重要，這是鄉親迫切且直接的需求，尤其在人口老化地區更重要。

立法院衛環委員會立委賴惠員（中）今邀官員下鄉勘查，衛福部次長王必勝（左二）允諾投入1500萬元修繕，同時同意增加將近四千萬諸如核磁共振等新設備。圖／賴惠員服務處提供
立法院衛環委員會立委賴惠員（中）今邀官員下鄉勘查，衛福部次長王必勝（左二）允諾投入1500萬元修繕，同時同意增加將近四千萬諸如核磁共振等新設備。圖／賴惠員服務處提供

王必勝 台南 賴惠員 老化

延伸閱讀

衛福部已婚秘書處長爆不倫 衛福部：他公務表現積極

賴惠員告魏耀乾違反選罷法 魏反批賴違反誠信應主動退選

傳醫學中心北慈上、萬芳下？王必勝：尚未核定

選戰打親子牌 綠台南立委參選人賴惠員辦石英砂手做體驗

相關新聞

嘉市公告土地現值、地價出爐！這間銀樓蟬聯「地王」 每坪價格曝光

嘉義市113年度公告土地現值及公告地價，上午經嘉義市地價及標準地價評議委員會評議通過，公告土地現值平均調幅2.03％，占...

待轉區變待撞區 斗六市中心三叉路口險變行車地獄

雲林縣斗六市大學路二段、明德路及大學路三段上的三叉路口，最近新畫設一處機車待轉區，由於標線位置緊鄰既有車道的行進路線，易...

全力支持高科技產業 南科周邊區段徵收明年陸續交地

台南市地政局今天召開年終記者會，宣示全力支持高科技產業發展，局長陳淑美表示，台南擁有發展成熟的半導體上下游產業聚落及完整...

半導體女王蘇姿丰父拜會南市府 樂見AMD與台積電更多合作

半導體女王蘇姿丰的父親、紐約台灣會館理事長蘇春槐，今天與大洛杉磯台灣會館執行長林榮松及北美各地僑團拜會台南市政府，市長黃...

影／4極點燈塔這裡公設最陽春？ 雲管處將設置服務中心

位於台灣本島極西點的國聖燈塔，一旁就是有「台版撒哈拉沙漠」稱號的頂頭額沙洲，荒涼美景吸引遊客前來，交通部觀光署推4極點遊...

配合台南400 月津港燈節明年增設新營天鵝湖燈區

已辦12屆的台南鹽水「月津港燈節」明年1月26日至3月3日登場，將首度跨出鹽水，配合2024台灣燈會在台南，首度擴大延伸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。