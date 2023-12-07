台南醫院新化分院優化有著落 將投入5500萬元改善

衛福部台南醫院新化分院扮演山區醫療重任，相關設備窘迫，立法院衛環委員會立委賴惠員今邀官員下鄉勘查，衛福部次長王必勝允諾投入1500萬元修繕，同時同意增加將近四千萬諸如核磁共振等新設備，增加新化分院服務量能。

賴惠員說，今天衛環委員會排定視察台南醫院「新化分院醫療環境優化計畫」，該計畫源於台南市山區醫療資源相對缺乏，她身為醫界眷屬，為照顧偏遠地區鄉親就近看病，大力爭取該分院環境優化。除王必勝，南市衛生局長蘇世斌、市議員余柷青、郭鴻儀、黃肇輝也出席關心。

賴惠員表示，針對分院停車場及就醫環境優化進行修繕工程，王必勝允諾提撥修繕經費約1500萬元，經爭取，王必勝也承諾，為增加新化分院的服務量能，同意增加將近4000萬元諸如核磁共振等新設備經費撥付予新化分院。