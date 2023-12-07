全力支持高科技產業 南科周邊區段徵收明年陸續交地

台南市地政局今天召開年終記者會，宣示全力支持高科技產業發展，局長陳淑美表示，台南擁有發展成熟的半導體上下游產業聚落及完整鏈，為吸引高科技產業擴廠及就業人才在地宜居的需求，進行中的南科F、G區段徵收明年主體工程完工、交地，提供生活服務專區及公共設施，樹立科學園區生活新典範。

另南科A~O區段徵收都市計劃已審定，即將正式啟動，A區、B區產用用地預計於2025及2026年即可交地，可帶動在地產業新發展，結合緊鄰南科園區及樹谷園區的優勢，未來將提供住宅、商業、醫療、運動、公園遊憩等生活機能的充足腹地，共同創造未來榮景，帶動在地產業新發展。

F、G區塊（約100.13公頃），可提供住宅區53.83公頃，商業區9.19公頃，公共設施36.11公頃，位於台鐵南科站旁，與L、M區基地鄰近，附近有亞蔬中心等國際級研發機構，藉著台鐵、台17線、南二高交流道、可連接善化、新市等區，都市機能發展完善，深具交通區位及發展優勢。

A、B、C、D、E、N、O區開發區塊，可提供產業區74.84公頃，住宅區135.94公頃，商業區23.05公頃，公設地141.59公頃；A至E區位於特定區（園區部分）西北側外圍；開發區塊N、O 區則位於特定區（園區部分）東側、與開發區塊F、G、L、M 區相隔。

另「農水路更新改善 建設富麗新農村」，近5年投入43億元，執行農路修繕共1253公里、水路修繕共164公里、漁路修繕共121公里，明年度預計將投入約5.05億餘元，市府自籌預算加碼5000萬元增加為2.5億元，努力構築優質的農業生產環境；積極協助產業用地合法化，至今年10月底，核定變更編定6675筆，計1460.45餘公頃，拓增各項產業用地，協助產業發展。非都衛星變異點結案率由27.4%大幅提升至92%，善用科技，守護國土。

地政局自訂「台南市政府受理自辦市地重劃作業要點」，並開發3項應用系統，在全國31個機關脫穎而出，榮獲由法務部辦理第1屆「透明晶質獎」「創新廉能措施」類「優選」肯定。