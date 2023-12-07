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半導體女王蘇姿丰父拜會南市府 樂見AMD與台積電更多合作

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
蘇春槐（右）率北美各地僑領拜會台南市政府，市長黃偉哲盼台美交流更趨熱絡。圖／台南市政府提供
蘇春槐（右）率北美各地僑領拜會台南市政府，市長黃偉哲盼台美交流更趨熱絡。圖／台南市政府提供

半導體女王蘇姿丰的父親、紐約台灣會館理事長蘇春槐，今天與大洛杉磯台灣會館執行長林榮松及北美各地僑團拜會台南市政府，市長黃偉哲率新聞及國際關係處長蘇恩恩、經發局長林榮川熱情接見貴賓，黃偉哲表示，明年台南400有一系列活動，歡迎僑胞們回來共襄盛舉。

出身台南的蘇春槐，是超微半導體(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰之父，2018年蘇家一家三口均以其典範與貢獻，獲頒台南市卓越市民，這是台南首次有一家人同時獲頒該獎項。

蘇春槐表示，台南不只是他的故鄉，女兒蘇姿丰也是在台南出生的，猶記2018年一家三口獲頒台南市卓越市民，家人都對這塊土地有深刻的情感，因此他相當樂見超微半導體(AMD)與台積電更多的合作，也希望未來在海外打拼的台灣人能帶回更優質的技術與資源，回饋給故鄉台灣以及台南。

黃偉哲表示，台南是台灣最具代表性的歷史文化古都，同時也是引領台灣經濟的科技新城，台南正積極透過南部科學園區、沙崙智慧綠能科學城以及其周邊的產學研單位來帶動半導體、電動車和再生能源的供應鏈，目前南部科學園區的產值已達到一兆四千億元，於今年成為全台科技園區之首。期望未來透過僑胞的協助，在產業、文化、觀光等領域開展與北美更多的合作。

「2023年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」成員由紐約、大洛杉磯、北加州、華府、聖地牙哥、溫哥華、休士頓等地的重要僑領組成，訪團拜會台南市政府，也參訪南美館、林百貨等景點。

黃偉哲表示，明年2024年是台南帶領台灣走上國際舞台後的400年，這是一個歷史性的時刻，讓後人得以見證前人胼手胝足所留下的豐碩成果，「台南400」主辦台灣燈會和國際蘭展等活動，歡迎僑胞們回來「白天看蘭花，晚上看燈會」。

市長黃偉哲與僑胞合影留念。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲與僑胞合影留念。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲(左)與團長蘇春槐及僑胞進行交流。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲(左)與團長蘇春槐及僑胞進行交流。圖／台南市政府提供
訪問團團長蘇春槐致贈紀念牌給市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
訪問團團長蘇春槐致贈紀念牌給市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲致贈訪問團團長蘇春槐蘭花大盤。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲致贈訪問團團長蘇春槐蘭花大盤。圖／台南市政府提供

台南 半導體 黃偉哲

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