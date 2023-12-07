嘉市公告土地現值、地價出爐！這間銀樓蟬聯「地王」 每坪價格曝光

嘉義市113年度公告土地現值及公告地價，上午經嘉義市地價及標準地價評議委員會評議通過，公告土地現值平均調幅2.03％，占市價百分比為91.40％，公告地價平均微調1.17％，占市價百分比24.87 ％。

「地王」仍由中央噴水圓環蛋黃區，中山路兩側東起國華街西至忠義街商業區的榮段2小段70－22地號土地、金豐成銀樓蟬聯，每平方公尺30萬9432元（每坪約102萬元），地政處說，「地王」蟬聯10年，每坪逾百萬元，價格波動不大。

整體而言，針對嘉市重大公共建設開闢及整體開發區等影響調整，「湖子內區段徵收區」因區內公共設施完善，居住環境品質提升，建商持續推案，買賣交易熱絡，公告土地現值平均調整3.19％；「後湖工業區」因交通便利及資金回流，多處新廠房興建，市場交易價格上漲，公告土地現值平均調整3.47％。嘉義市其餘成熟區域，多為持平或微幅調升。