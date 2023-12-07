嘉市公告土地現值、地價出爐！這間銀樓蟬聯「地王」 每坪價格曝光
嘉義市113年度公告土地現值及公告地價，上午經嘉義市地價及標準地價評議委員會評議通過，公告土地現值平均調幅2.03％，占市價百分比為91.40％，公告地價平均微調1.17％，占市價百分比24.87 ％。
「地王」仍由中央噴水圓環蛋黃區，中山路兩側東起國華街西至忠義街商業區的榮段2小段70－22地號土地、金豐成銀樓蟬聯，每平方公尺30萬9432元（每坪約102萬元），地政處說，「地王」蟬聯10年，每坪逾百萬元，價格波動不大。
整體而言，針對嘉市重大公共建設開闢及整體開發區等影響調整，「湖子內區段徵收區」因區內公共設施完善，居住環境品質提升，建商持續推案，買賣交易熱絡，公告土地現值平均調整3.19％；「後湖工業區」因交通便利及資金回流，多處新廠房興建，市場交易價格上漲，公告土地現值平均調整3.47％。嘉義市其餘成熟區域，多為持平或微幅調升。
地政處表示，公告土地現值內政部目標為達市價9成，每年調整作為課徵土地增值稅的依據，113年公告土地現值主要隨一般正常交易價格變動情形調整。公告土地現值及公告地價調整結果，明年元旦公告。民眾可在嘉市地政處、地政事務所、內政部網站查詢。土地現值表及地價區段圖陳列地政事務所，供民眾閱覽或上班時間電話查詢（05）2246501轉302。如有大量下載最新地價資料需求者，同步公開在「嘉市政府政府資料開放平台」。
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